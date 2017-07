Ligue 2 : Dylan Bronn quitte les Chamois niortais

Un accord a été trouvé entre les Chamois niortais et le club belge de La Gantoise pour le transfert de Dylan Bronn. Le défenseur niortais passe la visite médicale ce lundi.

Tout s'est dénoué "samedi soir tard", raconte Karim Fradin, le président des Chamois niortais. Après plusieurs propositions jugées trop faibles par le club deux-sévrien, un accord a donc finalement été trouvé avec le club belge La Gantoise, pour le transfert du défenseur Dylan Bronn.

"Ils sont revenus à la charge avec une proposition que l'on était obligés d'accepter. Et je n'ai toujours pas trouvé la bonne personne pour expliquer à Dylan Bronn de rester chez nous au salaire actuel et de pas aller dans grand club européen qui va jouer la Ligue Europa", poursuit en souriant Karim Fradin qui n'a pas souhaité révéler le montant de l'opération.

Les Chamois perdent l'un de leurs meilleurs défenseurs

C'est un élément important de la défense niortaise qui va partir. Dylan Bronn, 22 ans, poursuit sa formidable ascension, lui qui est passé de la réserve à l'effectif pro l'an dernier seulement. Cette année, il a aussi fait ses premiers pas dans la sélection tunisienne et se prépare donc à intégrer La Gantoise, champion de Belgique en 2015.

"On se penche sur le dossier pour remplacer le plus rapidement possible Dylan", commente Karim Fradin.

Le joueur passe ce lundi la visite médicale à La Gantoise.