Ligue 2 : Dynamique de confiance pour l'ASNL avant Rodez

Comme souvent depuis sa prise de fonction, surtout lors des dernières semaines, Benoit Pedretti a salué l'état d'esprit de son groupe. Pour une fois, il a son effectif au complet et le choix n'a pas été évident :"Vendredi, c'est mon pire jour de la semaine parce que je dois faire des croix pour cocher des noms. Là ils sont 18 mais ils mériteraient d'être 22!"

L'entraineur nancéien développe "Tous montrent des choses à l'entraînement et travaillent bien. Avec un super état d'esprit; il y a 2 joueurs qui ont eu le choix de jouer ou pas en réserve, ils m'ont demandé de jouer (Karamoko et Bertrand, NDLR), ça montre l'état d'esprit de tout le monde et l'envie d'être sur le terrain".

Cap à garder

Une défense plus solide, des buteurs qui retrouvent leurs sensations, on ne va pas crier au miracle alors que ce n'est que la 16è journée et que l'ASNL est toujours dernière avec seulement 12 points, mais la dynamique semble là.

Maintenant que les nancéiens sont revenus à hauteur des 18è et 19è (Bastia et Amiens sont à 3 et 2 points devant), il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin "On veut aller chercher la victoire contre Rodez, sinon les gens pourraient penser que c'était un accident (la victoire 3-1 à Niort lors de la 15è journée) et ce n'est pas le cas!" insiste le défenseur Saliou Ciss, de retour de sélection avec le Sénégal.

En vigie du bateau nancéien, Benoit Pedretti reste en éveil et le fait qu'il y ait une bonne dynamique "C'est très bien" commence le coach nancéien avant de tempérer "mais quand les signaux sont tous au vert, il faut être encore plus vigilant pour qu'il n'y ait pas de relâchement, ni de leur part, ni de ma part"

Et d'ajouter qu'il faudra être prêt ce samedi à Picot car selon Benoit Pedretti le match face aux ruthénois s'annonce "plus difficile que le match à Niort" lâche-t-il après avoir analysé le jeu du RAF.

Le groupe de l'ASNL face à Rodez

A part El Aynaoui, suspendu, Benoit Pedretti dispose de son groupe au complet - ASNL

Les matchs et le classement lors de cette 16è journée de Ligue 2

Une rencontre à vivre avec nous

RDV dès 18h30 pour l'avant-match avec Laurent Piloni, Johan Gand et notre consultant David Vairelles, ancien joueur de l'ASNL. En revanche pas d'après-match ce samedi pour laisser place à la retransmission du test-match de rugby France-Nouvelle Zélande, dès la fin d'ASNL-Rodez.