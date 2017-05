Ligue 2 : le programme et les enjeux de la 38e et dernière journée

En tête de la Ligue 2, Strasbourg peut valider son ticket pour l'élite vendredi lors de la 38e et ultime journée (20h30). Derrière, Amiens, Troyes, Lens, Brest et Nîmes peuvent également prétendre à la montée. En bas du classement, le Red Star et Orléans jouent leur survie. Laval est déjà relégué.

Strasbourg pour transformer l'essai

Six équipes se tiennent en trois points avec Strasbourg en tête avant l'ultime journée de Ligue 2. Le leader alsacien est sous la menace de cinq poursuivants, qui peuvent également encore monter dans l'élite. Après neuf saisons, Strasbourg pouvait retrouver l'élite ce vendredi. Tout se joue à la Meinau où Strasbourg recevra Bourg-en-Bresse.

Amiens, Troyes, Lens, Brest et Nîmes y croient encore

Une unité derrière Strasbourg, à 63 points, on retrouve Amiens puis Troyes, tous les deux vainqueurs vendredi dernier. Amiens n'a pas tardé et s'est mis à l'abri dès le premier quart d'heure face à Laval, déjà relégué (2-0 après 13 minutes), pour l'emporter au final 3-0. De son côté, Troyes, qui recevait Reims, a assuré l'essentiel en première période et s'impose 2-0.

Juste derrière, Lens et Brest (62 points) ne lâchent rien et sont toujours dans le coup. Les Lensois se sont imposés 4-0 contre le Gazélec d'Ajaccio, tandis que Brest a battu Bourg-en-Bresse 2-1. Même Nîmes, 6e avec 61 points après sa victoire 3-1 sur l'AC Ajaccio, peut encore accrocher sa place en L1.

Le 3e club au classement disputera les barrages contre le 18e de Ligue 1 pour jouer dans l'élite la saison prochaine.

Le Red Star et Orléans visent les barrages

En bas de classement, la lutte à distance entre le Red Star et Orléans pour la place de barragiste reste tout aussi serrée. Le Red Star est allé chercher le match nul 1-1 contre Sochaux, tandis qu'Orléans, après avoir été mené 2-0, s'est arraché pour revenir au score à 2-2. Les Franciliens, 19e, comptent deux points de retard sur les Orléanais, 18e et potentiels barragistes. Laval est d’ores et déjà relégué.

