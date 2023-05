Ligue 2 : écran géant ou fan zone pour le match à Amiens ? Mobilisation générale autour du Stade Lavallois

Le maintien se jouera donc lors de la 38e journée de Ligue 2 pour le Stade Lavallois. Le club mayennais se déplacera à Amiens, déjà certain d'évoluer en deuxième division l'an prochain. Après son succès contre Nîmes (2-0) vendredi, Laval est toujours dans la course.

À Laval, l'installation d'un écran géant au stade Francis Le Basser est en réflexion avec les services de Laval Agglomération et le club. Pas impossible sinon que le square de Boston se transforme en fan zone, comme pour le match du titre en National contre le Red Star l'an dernier.

Dans un tweet quelques minutes après la fin du match, vendredi, le président du conseil départemental, Olivier Richefou, a assuré que la collectivité "se mobilisera pour accompagner le club et ses supporters" à Amiens. Des cars de fans prendront la direction de la Picardie vendredi. Une probable marée Tango en route pour le nord de la France.

Une marée Tango en Picardie

Le capitaine Jimmy Roye sait à quoi s'attendre. "Je sais qu'il y a beaucoup de Lavallois qui vont faire le déplacement d'après mes sources (rires). Qu'il y ait du public ou pas, il faut avoir un supplément d'âme sur ces matches-là. J'en ai joué tellement que je sais de quoi je parle. On ne sait pas quelle équipe Amiens alignera. On ne sait pas comment ils vont jouer. On ne sait pas si le stade sera plein ou vide" expliquait le joueur après le match contre Nîmes.

"Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui vont faire le déplacement pour nous, il y aura des des milliers de Lavallois devant leur télé, donc on se doit de tout donner. J'ai joué le maintien toute ma carrière avec Niort, avec le Gazélec, je connais ces contextes" termine Jimmy Roye.

Le Stade lavallois était programmé pour jouer le maintien jusqu'à la fin. En attendant ce final excitant vendredi, la semaine va être longue, très longue pour les supporters et les observateurs du club*.*