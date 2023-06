Ligue 2 : "Elle m'a chambré toute la semaine", un couple de supporters se déchire entre le FC Metz et Bordeaux

Aymeric et Alice supportent respectivement Bordeaux et Metz, tous deux candidats à la montée en Ligue 1.

C'est décidé, ils regarderont le match sur deux écrans différents. "Un sur la télé et l'autre sur la tablette", rigole Alice. "Et on a prévu de ne pas se parler de la soirée !" Avec Aymeric, son compagnon, ils supportent tous les deux une équipe de Ligue 2 en lice pour la montée en Ligue 1, vendredi 2 juin. Le trentenaire est à fond derrière les Girondins, qui affrontent Rodez pour cette 38e journée, tandis qu'Alice est fan du FC Metz, qui reçoit Bastia à Saint-Symphorien. "Et on aura juste l'alerte sur le téléphone pour le match du Havre face à Dijon, qui est le dernier match important de la soirée", complète Aymeric.

"C'est compliqué à gérer", reconnait le Marseillais. "Ma compagne s'était fait à l'idée que de toute façon, pour Metz, ce ne serait pas cette année. Sauf que lors du dernier match, il y a eu ce coup de collier face à Sochaux, en plus avec la défaite de Bordeaux à Annecy. Au début, elle s'est retenue. Mais après, elle s'est très vite lâchée, elle m'a chambré toute la semaine !"

Des "chambrages" tout au long de la saison

"Il ne faisait que tirer la tronche", se marre Alice. "Il n'a pas arrêté de regarder les dernières informations sur les réseaux sociaux, côté bordelais comme côté messin. C'est lui qui a la pression, moi j'ai le 'smile' ! Pendant la saison, il me narguait souvent parce qu'on était derrière mais là, avec ce retournement de situation à la dernière minute, je suis ravie !"

Les deux supporters ont pris leurs dispositions pour ne pas être dérangés pendant cette dernière soirée de Ligue 2. Au menu : pizzas ! "Hors de question de faire la cuisine", rétorque Alice. "Notre petite fille, âgée de 21 mois, va aller au lit un peu plus tôt que prévu." "D'habitude, celui qui perd le match entre Bordeaux et Metz fait à manger pour toute la semaine", explique Aymeric. "Mais pour l'instant, on ne s'est pas dit ce qu'on ferait en fonction du résultat."

Si les deux clubs montent ? "Ce serait magnifique"

Un espoir subsiste quand même chez ce couple pour éviter la discorde des prochains jours. "On se dit qu'il y a peut-être un coup à faire, si les deux clubs réussissent à monter lors de cette dernière journée", explique Aymeric. "Donc on est revenus à la réconciliation et à l'envie de faire ce gros coup." "Ce serait magnifique", reconnait sa compagne. "On espère que ce scénario passera, pour pouvoir passer un bon week-end !"

Aymeric et Alice tiennent quand même à rassurer nos auditeurs : une montée de l'un des deux clubs ne sera pas un motif de séparation du couple. "Ce sera peut-être un motif de dispute pour quelques jours ou quelques semaines", avoue la Marseillaise. "Mais avec la petite entre nous deux, même si on ne sait pas encore qui elle supporte, on va rester ensemble !"