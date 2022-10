SM Caen - Emmanuel Ntim : "Je suis prêt physiquement et mentalement"

C'est en position de piston gauche qu'Emmanuel Ntim a retrouvé les terrains de la Ligue 2 samedi soir contre Niort (1-0) . Le coach du SM Caen Stéphane Moulin l'a fait rentré à la 86e minute pour remplacer Johann Obiang et sécuriser le résultat. Original pour un garçon recruté pour jouer dans l'axe et capable de dépanner sur les côtés.... mais à droite.

"C'est un poste où j'ai déjà joué. Bon, c'était en CFA (N2) s'esclaffe le défenseur Ghanéen. Je suis un joueur qui peut jouer partout et je m'adapte très vite. Je suis rentré en voulant apporter des choses et surtout aider l'équipe à maintenir le score. Cela fait du bien de retourner dans l'équipe et gagner."

Ces quatre petites minutes de jeu, Emmanuel Ntim les prends comme une bénédiction après sa deuxième absence de la saison. Joueur le plus utilisé la saison passée à Valenciennes, le défenseur Ghanéen n'a joué que 36 petites minutes en onze journées avec le club caennais.

Six semaines sans jouer, c'était grave long mais j'ai bien travaillé avec l'équipe et les kinés

"Je ne m'attendais pas à ça mais c'est le foot. Il y a parfois des surprises. Le plus important c'est de mettre la tête plus haut, de travailler et d'avancer. On sait qu'avec le foot, ça va très vite en bas et très vite en haut. Je me suis mis dans le travail et je suis dans une très bonne équipe. je sais que je vais avoir ma chance et pouvoir prouver des choses."

Emmanuel Ntim n'a pas été verni depuis son arrivée en Normandie. Suspendu pour la Iere journée à Nîmes (0-1), sur le banc pour la 2e journée et la réception de Metz (1-0) puis touché au quadriceps avant le déplacement à Dijon, le défenseur central avait dû patienter jusqu'à la 4e journée pour enfin connaître sa première titularisation avec son nouveau club.

Face à Guingamp (4-1), il s'était mis d'Ornano dans la poche en scorant d'une magnifique bicyclette.... avant de sortir quelques minutes plus tard au bout de 32 minutes de jeu, touché aux Ischios.

"Six semaines sans jouer, c'était grave long mais j'ai bien travaillé avec l'équipe et les kinés. On a bien bossé pour me remettre en bon état. Aujourd'hui j'ai oublié tout ça. J'ai oublié la blessure. Je mets ma tête vers l'avant et on verra ce qui va arriver."

Dès que j'aurais ma chance, je vais travailler pour l'équipe. Je ne me mets pas de pression

Recruté à l'intersaison pour renforcer l'axe de la défense caennaise, Emmanuel Ntim espère en avoir fini avec la poisse et les pépins physiques. Avec 36 minutes de jeu, le Ghanéen fait partie des cinq joueurs ayant le plus faible temps de jeu. Il va pouvoir à nouveau postuler pour jouer et rentrer en concurrence avec Adolphe Teikeu. Mais le jeune homme de 26 ans pense avant tout en terme d'équipe.

"Tout le monde veut jouer 90 minutes (rire). L'équipe pour l'instant fait du bon boulot, réfrène Emmanuel Ntim_. Moi je suis là, je suis prêt. Je ne veux pas parler beaucoup de moi. Je me mets dans le travail. Ce n'est pas facile de changer une équipe qui gagne. Je suis dans l'équipe, c'est le plus important. Je souhaite du bonheur pour tout le monde. Dès que j'aurais ma chance, je vais travailler pour l'équipe. Je ne me mets pas de pression. Je suis prêt physiquement, mentalement et quand le coach m'appellera, je serais dans l'équipe et je ferai mon travail."_