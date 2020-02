Ligue 2 : En Avant Guingamp revient un peu plus dans la course grâce à sa victoire à Nancy

Guingamp, France

Coup double pour En Avant ! En gagnant 1-0 à Nancy, en match décalé de la 25e journée de Ligue 2 de football, En Avant a confirmé sa solidité défensive tout en enregistrant une seconde victoire consécutive.

La série en cours de quatre rencontres sans défaite, qui lui a rapporté dix points sur douze possibles, est la plus longue d'invincibilité cette saison pour les Guingampais. Avec 38 points, ils sont huitièmes, à six points de Clermont et Troyes, quatrième et cinquième.

Ronny Rodelin, qui a poussé dans le but une frappe ratée de M'Changama à la 55e minute, est le buteur d'En Avant. Revivez la rencontre, action par action, ci-dessous.