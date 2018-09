Ce samedi 22 septembre, le leader messin effectue un second déplacement de la semaine : après Béziers, lundi, le club à la Croix de Lorraine se rend à Charléty pour y affronter le Paris FC.

Le capitaine messin Renaud Cohade, ambitieux et vigilant, avant ce déplacement au Paris FC

Le leader grenat monte à la capitale. Ce samedi, à l'occasion de la 8ème journée de la Ligue 2, le FC Metz se déplace sur la pelouse du Paris FC. Face aux parisiens qui n'ont perdu qu'une seule fois en championnat cette saison, le club à la Croix de Lorraine, tentera de signer une 8ème victoire consécutive en L2.

Charléty. © Radio France - Julien Balidas

La meilleure défense à domicile contre la meilleure attaque en déplacement

Le Paris FC est toujours invaincu à domicile ( 3 victoires à Charléty contre Nancy, Troyes et Béziers ) et son gardien n'a pas encaissé le moindre but à Charléty. Ce sera donc un bon test pour la meilleure attaque du championnat, celle du FC Metz, bien sûr, comme le reconnaît Renaud Cohade, le capitaine Grenat.

Renaud Cohade, le capitaine messin, estime que la rencontre face au Paris FC sera compliquée

Alors que tout sourit en ce moment au FC Metz (7 victoires en 7 journées de championnat), son capitaine, lui, préfère rester vigilant. Renaud Cohade, explique, que son rôle, en ce moment, est de montrer l'exemple et de préserver l'état d'esprit qui a permis cet excellent début de saison.

Le capitaine messin, Renaud Cohade, explique son rôle actuel dans le vestiaire grenat

Paris FC - FC Metz, 8ème journée de la Ligue 2, coup d'envoi à 15 heures à Charléty, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 14h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et d'Arthur Blanc.