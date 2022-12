Ligue 2 : en panne de buts, les Girondins de Bordeaux chutent à la troisième place

Comme un symbole de joueurs en panne de confiance au moment de conclure, Dilane Bakwa et Aliou Badji se sont emmêlés les pinceaux. Seuls face au gardien Arthur Desmas, le premier a adressé une passe pas dans le timing et à rebonds au second, qui a manqué de promptitude, permettant au Havrais Arouna Sanganté de dégager le ballon . On jouait la 81e minute et l'occasion bordelaise, la seule du match, était manquée.

ⓘ Publicité

Sur les cinq derniers matchs de Ligue 2, les Girondins n'ont marqué que trois fois. Troisièmes au classement (après la victoire de Sochaux contre Rodez), les Bordelais n'ont que la septième attaque de Ligue 2. Et ils ont concédé, ce lundi, au Havre, leur 3e défaite sur le score de 1-0. Comme Nîmes et Guingamp, il n'a fallu à l'adversaire qu'un but pour gagner le match.

Six matchs et demi sans marquer pour Maja

Mais qui va les marquer ces buts ? Le meilleur buteur Josh Maja, sept buts, dont cinq sur penalties ? Il n'a plus marqué depuis 580 minutes, soit six matchs et demi. Son dernier but dans le jeu remonte au 3 septembre, au Paris FC.

Alberth Elis, qui l'a remplacé ? Un seul but cette saison. Efficace l'an dernier, le Hondurien ne semble plus avoir la tête à Bordeaux. "Il a envie de vivre une expérience différente, il est venu pour jouer en Ligue 1", disait cette semaine son entraîneur.

Aliou Badji ? L'attaquant prêté par Amiens attend toujours son premier but en Ligue 2 avec Bordeaux. Comme ni Dilane Bakwa, ni Zuriko Davitashvili ne sont des tueurs dans la surface (même si Bakwa a marqué un joli but contre Annecy), la solution est difficile à trouver devant. Avant la trêve, contre Pau, il avait fallu qu'un gamin de 18 ans, Lenny Pirringuel vienne débloquer la situation.

Alors certes, encore faut-il se les créer les occasions. Au Havre c'était le désert. Une bonne passe de Davitashvili pour Badji... hors-jeu. Sur des centres alors ? Les ailiers ne centrent jamais, et les latéraux, ce lundi, mal. Les Girondins ont tenté 23 centres, contre 9 aux Havrais. Et si sept ont trouvé preneurs, ils n'ont pas débouché sur des occasions. "Une question d'automatismes, de synchronicité entre les uns et les autres. C'est du travail à l'entraînement", disait David Guion après le match, déplorant "trop peu de créativité, de prise d'initiative et d'audace de ses hommes". Et comme il n'a pas non plus beaucoup de solutions de rechange, c'est bien à ses joueurs actuels de trouver la bonne recette.