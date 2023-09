Ligue 2 - En tête puis rattapé, le FC Annecy concède un match nul face au Paris FC

Après la claque concédé mardi dernier sur la pelouse d’Auxerre, le FC Annecy se devait de réagir. Les Reds y ont cru avant de céder. Ce samedi soir, sur leur pelouse du Parc des Sports et devant 5 489 spectateurs, les joueurs de Laurent Guyot ont concédé un match nul rageant alors qu'ils semblaient avoir pris le dessus sur le Paris FC. .

Annecy devant...

Si lors de la première période les parisiens ont eu la maitrise du jeu, ce sont les Reds qui ont ouvert le score grâce à Vincent Pajot (18’). Dès le retour des vestiaires, les annéciens doublent la mise après une énorme erreur de la défense du PFC. Héritant du ballon, Samuel Ntamack remporte son duel avec le gardien adverse (46’).

et puis Paris recolle

À 2 à 0, le public du Parc des Sports pensait que le plus dur était fait. C’était sans compter sur la réaction de la formation parisienne. En un peu plus de dix minutes, elle allait revenir au score avec des buts inscrits par Lukembila (51’) et Gory (62’). Dix minutes de panique chez les Rouges. Et puis, la révolte. Malheureusement, les tentatives de Larose, Pajot et Testud ne trouveront pas le cadre. Lors du temps additionnel, la tension montera d'un cran. Furieux après plusieurs décisions de l'arbitre, Laurent Guyot écopera même d'un carton rouge. Le coach annécien ne verra pas la fin de la rencontre.

Quatre points en trois matchs

Le FC Annecy clos cette semaine à trois matchs avec un bilan mitigé de 4 points pris sur 9. Après huit journées de championnat, les Haut-Savoyards occupent la 11e place du classement. La semaine prochaine, ils se déplaceront à à Bastia.