Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'AS Nancy Lorraine. Pour son troisième match de la saison en Ligue 2, l'ASNL s'est encore inclinée (0-3) face à Lens, sans marquer le moindre but et en se procurant relativement peu d'occasions. Et comme lors des trois premiers matchs, les Nancéiens se sont compliqués la tâche. Nancy est déjà avant-dernier du championnat.

Entame complètement ratée

Cette fois, l'AS Nancy Lorraine doit sa perte à une entame de rencontre catastrophique. Deux buts en treize minutes : le premier par Gomis sur un coup franc largement évitable à trente mètres, le deuxième par Tahrat sur un corner où l'ASNL perd deux duels consécutifs. Une entame pendant laquelle Laurent Abergel, blessé au bout de quarante secondes, ne pouvait pas tout donner. Sonnée, l'équipe au chardon tentait maladroitement de revenir, sans succès. A la pause, aucune frappe nancéienne n'avait attrapé le cadre. Un constat qui a mené les groupes de supporters des tribunes Piantoni et Schuth à quitter le stade.

L' @asnlofficiel menée 2-0 par le @RCLens après une première mi-temps catastrophique. Les groupes du supporters ont quitté le stade #ASNLRCL#FBsportpic.twitter.com/fx6ubYPoEQ — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) August 10, 2018

La deuxième mi-temps ne laissait pas l'ASNL et le public restant y croire. Dès la 53e minute, Walid Mesloub inscrivait le troisième but sur penalty, après une faute de Vincent Marchetti. L'AS Nancy Lorraine tentait de revenir mais sans véritablement créer de décalages et c'est finalement le jeune Mons Bassouamina qui se créait la plus belle occasion du match, à 20 ans, pour sa première titularisation en Ligue 2.

Après trois matchs, l'AS Nancy Lorraine est 19e, avec trois défaites, sept buts encaissés et aucun inscrit. Le match de Coupe de la Ligue face au Red Star mardi doit servir de détonateur dans une saison déjà bien mal embarquée.