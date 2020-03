Ligue 2 : Encore une petite chance à jouer jusqu'au bout pour l'USO face à Grenoble

L'USO a su être plutôt solide lundi à Lens en encaissant seulement un pénalty. A domicile et avec l'obligation de gagner, l'USO devra aller chercher un peu plus.

Avant de parler du contexte, évoquons d'abord la rencontre. L'enjeu est on ne peut plus simple : l'USO a encore 10 matchs à jouer (donc 30 points maximum à prendre) et il lui en faut une vingtaine pour espérer au minimum accrocher une place de barragiste. Pas la peine de tourner autour du pot, il faut donc prendre le maximum de points à domicile et cela commence dès ce vendredi soir, où seule la victoire pourra entretenir un peu l'espoir.

Grenoble pas au mieux

Après un match assez solide lundi à Lens, où l'USO n'a baissé pavillon que sur un pénalty, cette rencontre face à Grenoble risque de ne pas avoir la même physionomie. D'abord parce que les isérois n'ont pas les mêmes moyens et le même effectif que les lensois, ensuite parce que Grenoble est en difficulté en ce moment avec 3 défaites consécutives et enfin parce que cette fois c'est à domicile.

Lundi, l'USO a accepté, face à Lens qui visait le podium, de laisser la balle à l'adversaire et procéder en contre. Veulent-ils refaire le coup ce vendredi? Pas forcément répondent en choeur l'entraîneur Gilbert Zoonekynd et le milieu Thomas Ephestion.

Huis-clos

Dans certains polars, c'est un style angoissant, on espère que le huis-clos de la Source ne le sera pas pour les orléanais ce vendredi. Mais c'est une situation qu'ils ont déjà connue lundi à Bollaert, où cela pouvait faire un peu bizarre dans un stade où on trouve habituellement 25 000 spectateurs. La différence de décibels se fera peut-être moins sentir à la Source, mais c'est une sensation particulière. Pour l'entraîneur Gilbert Zoonekynd "On ne peut pas y faire grand-chose, c'est comme ça...", pour le milieu Thomas Ephestion "Nous on est tellement concentré sur notre mini-championnat que cela ne va pas nous perturber. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'eux, loin de là, mais je ne pense pas que cela va nous perturber".

Le groupe retenu pour ce match face à Grenoble

Encore quelques blessés comme Nakoulma, Butin, Mutombo. Ba, incertain doit faire un essai ce vendredi - USO Foot

