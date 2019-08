Ligue 2 : Encourageant mais toujours pas suffisant, l'USO s'incline à Guingamp

Ce vendredi après une 1ère mi-temps où la domination de Guingamp a été logiquement récompensée par un but (34è), l'USO a su trouver des ressources pour inverser la tendance. Mais malgré cette réaction l'USO n'a toujours pas marqué et toujours pas gagné après 3 journées de championnat.

L'Us Orléans savait qu la tâche face à un relégué de Ligue 1, chez lui, ne serait pas simple. Confirmation après le 1er quart d'heure, où Guingamp faisait le siège du camp orléanais. Les assauts se multipliaient, de tous les cotés, et puis la malchance a encore frappé. Le défenseur central Nicolas St-Ruf, titularisé après la suspension de Cédric Cambon, se blessait au genou et il fallait encore se réorganiser. Guingamp, déjà en position favorable, a appuyé sur l'accélérateur et sur un nouveau débordement, le ballon atterrissait sur la tête de Ronny Rodelin, oublié et seul a 7 mètres de la cage, qui ouvrait logiquement la marque...

Du mieux après la pause

Juste avant la pause, 2 événements maintenaient l'espoir d'une réaction. D'abord un coup-franc de d'Arpino qui mettait enfin à l'épreuve le gardien breton. Puis un sauvetage du gardien orléanais Jérémy Vachoux qui maintenait l'USO dans la partie. Bien plus entreprenants après la mi-temps, les orléanais reprenaient des couleurs. Mais par précipitation, imprécision ou à cause de 2 beaux arrêts du gardien adverse, Orléans ne trouvait toujours pas la faille. Toujours pas de victoire ou de but cette saison, mais il y a des progrès. Une deuxième mi-temps "encourageante" pour cette jeune équipe qui cherche encore des repères. Mais le temps passe, le chrono tourne et il faudra donc saisir la prochaine opportunité (Clermont pour la 4è journée vendredi à la Source) pour vite se mettre dans le bain.

Les réactions d'après-match

L'entraineur orléanais Didier Ollé-Nicolle

Le milieu de terrain Joseph Lopy

