A Grenoble, lors de la 8e journée de Ligue 2, Mathias Autret cherchera à confirmer ses récents bons matches en Ligue 2 et en coupe de la Ligue avec le Stade Brestois. Il a marqué trois buts (quatre avec celui refusé à Auxerre) et délivré deux passes décisives lors des trois dernières rencontres.

Brest, France

- France Bleu : Vous avez été positionné en soutient de Gaëtan Charbonnier, l'attaquant de pointe du Stade Brestois, dès le coup d'envoi du match contre le Gazélec ? Ce positionnement est-il la raison de votre efficacité ?

- Mathias Autret : "C'est un poste que j'aime. A Auxerre, j'avais commencé à gauche, mais j'ai vite été remis dans l'axe et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux, plus libre. Et ça se voit."

- France Bleu : En deux matches de coupe de la Ligue, vous aviez marqué deux buts, délivré deux passes décisives, inscrit deux tirs aux buts. Rien en championnat avant le Gazélec. Est-ce que vous l'attendiez ?

- Mathias Autret : "Je les attendait pas vraiment. La coupe de la ligue m'a mis en jambe et je me sentais bien ensuite. J'ai même marqué de la tête, on aura tout vu. Je pense que c'est une récompense de ce que je fais la semaine à l'entraînement. "

"Tout le monde n'encaisse pas les préparations de la même manière"

- France Bleu : Comment vous définiriez Gaëtan Charbonnier, avec qui vous faites équipe ?

- Mathias Autret : "On aime les mêmes choses, et on a une même vision du foot. On aime le ballon. On s'entend assez bien sur le terrain, et en dehors car c'est devenu un ami. Je suis content qu'on puisse être complémentaire malgré quelques petite ressemblances dans le jeu (...) C'est un top player. Ça ne s'explique pas. Il a du ballon plein les pattes, est puissant et il a le sens du but... Que demander de plus à un attaquant ? On reproche souvent aux purs attaquant de ne penser qu'à marquer, mais ce n'est pas son cas. Il n'a rien à faire en Ligue 2 selon moi."

"Gaëtan Charbonnier est un top player. Il n'a rien à faire en Ligue 2"

- France Bleu : Est-ce que vous pouvez être l'alternative à Gaëtan Charbonnier en terme de scoring ?

- Mathias Autret : "Nous, joueurs, on ne pense pas forcément aux rôles qu'on va endosser. Le coach demande certaines choses, et on répond plutôt bien. Buteur, passeur, récupérateur, je m'en fous du moment que j'aide l'équipe. Et sa force, c'est que tout le monde pense comme ça."

- France Bleu : L'année dernière, celle qui a vu votre retour dans votre club formateur, a pu être frustrante par moment. Est-ce que vous vous sentez mieux dans cette équipe, et enfin bien dans ce club ?

- Mathias Autret : "J'avais bien fini la saison précédente, je suis sur la même lignée. J'ai eu du mal à démarrer. Tous les joueurs n'encaissent pas la préparation de la même façon. Je me sens aussi bien maintenant qu'en fin de saison dernière et j'ai des statistiquess en plus. C'est bien pour l'équipe et pour moi. On va continuer"

Suivez Grenoble - Stade Brestois dès 20 heures sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé et Thomas Lavaud.