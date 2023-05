Ligue 2 : enfin la victoire pour Sochaux face à Guingamp ?

Que Sochaux gagne un match d'ici la fin de saison n'intéresse presque plus les supporteurs des Jaune et Bleu. C'est dire le désamour qui gagne le peuple sochalien alors que, ce samedi, à 19h, à l'occasion de la 35ème journée de Ligue 2, le FCSM, 5ème, accueille Guingamp, 11ème, dans une indifférence quasi générale. Il n'empêche, l'équipe d'Olivier Guégan serait bien inspirée de renouer avec le succès face aux Bretons pour éviter d'égaler le triste record de 5 défaites d'affilée qui date de 1998, en D1 à l'époque.

ⓘ Publicité

"L'adversité, ça me renforce encore plus" Olivier Guégan

Plus encore que les résultats de cette fin de saison, c'est le sort que sera réservé à l'entraîneur du FCSM qui alimente toutes les conversations des supporteurs notamment. Olivier Guégan, encore sous contrat jusqu'en 2024 avec son staff, sera-t-il encore aux commandes la saison prochaine ? L'intéressé, sous le feu des critiques, n'en démord toujours pas "L'adversité, ça me renforce encore plus. Et je me répète faire le bilan sur les 3, 4 dernières journées est tellement réducteur, mais il ne faut pas oublier de prendre en compte la génèse de cette saison, savoir où, quand, comment et avec qui on est partis, et qu'est-ce qu'on va en tirer. Il y a aussi forcément la direction du club qui va devoir parler pour expliquer la projection et la suite, ça c'est une évidence. Mes dirigeants sont au courant de mon projet pour la saison prochaine. Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs. Ne soyez pas impatients ! "

Une gestion d'effectif assumée

Reste qu'Olivier Guégan ne fait plus dans la demi-mesure pour choisir ses groupes de joueurs en cette fin de saison. Valentin Henry, blessé dans un premier temps, en est écarté "L'été dernier, pendant trois mois, il souhaitait partir. Il est revenu en début d'année, mais il est en fin de contrat, on fera le bilan à la 38ème journée" tranche, sans pitié, le coach sochalien qui se contente d'un "il postule" pour Yoël Armougom, disparu des radars depuis Laval. Même chose pour Damien Le Tallec, mais l'ex-Montpelliérain est "blessé aux adducteurs" précise le coach. Quant à Jodel Dossou "il doit prendre de l'épaisseur, il sait ce qu'il a à faire pour jouer" selon Guégan qui conclut "c'est la vie d'un effectif, d'une carrière, il y un timing pour répondre présent." Visiblement pour certains (Maxime Do Couto ?), il est trop tard contrairement au jeune Bassirou Ndiaye, 18 buts avec la réserve, qui ne semblait pas prêt à signer pro au FCSM mais pour lequel la situation pourrait changer : "Ma volonté c'est de l'avoir dans l'effectif pour la suite. Ma direction est au courant, des choses ont été actionnées, il faut qu'avec l'environnement du joueur toutes les planères soient alignées." selon Guégan.

Quel entraîneur ? Quelle équipe ? La saison n'est pas finie que la prochaine se prépare déjà au FCSM.

À lire aussi L'équipe de France féminine de football jouera au stade Bonal en février 2024

Vivez en direct et en intégralité le match Sochaux-Guingamp ce samedi en direct du stade Bonal avec les commentaires de Hervé Blanchard.

loading

loading

loading