Ligue 2 - Enfin un succès pour Sochaux, vainqueur au courage du Mans (1-0)

Sochaux, France

Enfin !! Elle s'est fait désirer mais elle est enfin là. Sochaux signe, ce vendredi soir à Bonal contre Le Mans, sa première victoire de l'année, et surtout sa première victoire depuis 3 mois, à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Le FCSM s'en est remis à son attaquant Abdoulaye Sané, auteur de son 9ème but personnel, d'une tête décroisée de toute beauté juste avant la pause (45è). Les jaune et bleu l'emportent au courage, parce qu'ils ont joué quasiment toute la rencontre à 10 contre 11 après l'expulsion controversée de son défenseur Christophe Diédhiou en tout début de match (13è minute). Et ils se sont même payé le luxe de rater un pénalty en seconde période par Gaëtan Weissbeck qui a vu son tir détourné par le gardien manceau. C'est le 4ème pénalty manqué cette saison par le FCSM (tous à Bonal) ! Heureusement, cet échec n'a pas empêché les Sochaliens de tenir jusqu'au bout. Leur résistance a payé avec cette victoire qui les ramène à la 10ème place provisoire de la Ligue 2.

"Une grande rigueur sur le plan tactique" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Voilà trois points qui font vraiment du bien à Omar Daf, l'entraîneur sochalien, très fier de ses joueurs à la fin du match "On a fait preuve d'intelligence, d'une grande rigueur tactique. Je félicite mes joueurs, je sais que j'ai un groupe fantastique. Tactiquement, on a fait un match parfait" résume le coach du FCSM qui juge l'expulsion de son défenseur Christophe Diédhiou "pas forcément illogique, mais sévère".

Sané, forte tête

Il était pris en grippe par le public de Bonal. En deux matches, à Nancy mardi, et ce vendredi contre Le Mans, Abdoulaye Sané a reconquis le coeur des supporteurs jaune et bleu en signant deux buts de toute beauté. A Nancy mardi soir donc, et face au Mans ce vendredi, avec un bijou de tête décroisée sur un centre non moins parfait de Fabien Ouréga (45è). Si l'attaquant sénégalais, auteur de son 9ème but personnel, reste sur cette lancée, le FCSM devrait se remettre à gagner quelques matches.

Une véritable délivrance

A retenir également de ce succès dans la souffrance face au Mans, la belle résistance des Sochaliens en seconde période "Ca a été la mi-temps la plus longue que j'ai jouer" soufflait le défenseur Christopher Rocchia "mais on a défendu ensemble, on a tenu, on voulait les trois points à tout prix" poursuit le latéral sochalien, prêté par l'OM.

Le maintien quasi assuré ?

Pour Omar Daf "il fallait passer le cap des 30 points (Sochaux en compte 32 avec ce succès face au Mans) pour se rapprocher de notre objectif du maintien". Voilà qui est fait et bien fait. Hors de question pourtant de voir plus loin pour Pape Abdou Paye "On peut encore "vriller" à tout moment, donc on ne s'emballe pas" glisse prudemment le défenseur sochalien. Une chose est quasi sûre néanmoins, avec 11 points d'avance sur la zone rouge, Sochaux, 10ème au classement provisoire, n'a a priori plus rien à craindre. Ce succès contre Le Mans l'a, sauf accident, libéré totalement du poids du maintien.

Le FCSM se déplace désormais deux fois de suite, à Valenciennes vendredi prochain, et à Guingamp dans deux semaines.