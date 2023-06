Ligue 2 : "entre la 1e et la 9e place", la folle ambition (démesurée ?) du président du Stade Lavallois

Rêver, Laurent Lairy veut faire rêver les fans de foot mayennais. Du coup, il veut que son équipe, qui a obtenu le maintien en Ligue 2 dans les dernières secondes en mai dernier, tutoie cette fois les sommets. Ce vendredi 30 juin, dans une salle des Gandonnières, le centre d'entraînement des Tango, le président du club n'a pas fait dans la demi-mesure face aux journalistes qui l"interrogeaient sur ses ambitions sportives : aller chercher la première partie de tableau, "entre la 1e et la 9e place, c'est ambitieux, j'assume" a-t-il résumé.

ⓘ Publicité

Laurent Lairy a également fixé un autre objectif à l'entraîneur Olivier Frapolli, à ses adjoints et à son groupe : aller le plus loin possible en Coupe de France pour avoir une grosse affiche à Le Basser, de préférence évidemment face à une équipe de Ligue 1, afin de faire oublier la piteuse élimination à l'automne 2022 contre Orvault lors du 7e tour de l'épreuve.