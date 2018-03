Après quatre défaites de suite, l'AS Nancy Lorraine, 18e de Ligue 2, accueille le Gazelec Ajaccio, 16e à l'occasion de la 29e journée de Ligue 2. Un match face à un concurrent direct dans un stade où Nancy ne s'est plus imposé depuis le 29 septembre dernier contre Châteauroux. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Pendant la semaine, l'équipe a reçu la visite d'un magnétothérapeute avant la visite mardi prochain d'un préparateur mental. Le club met tous les atouts de son côté pour retrouver une victoire et se sortir de la zone rouge. L'entraîneur Patrick Gabriel espère surtout que ce travail individuel rejaillira rapidement sur le collectif :

Moi, ce que je voudrais, c'est que se dégage un esprit collectif plus important, que des garçons prennent le groupe en main. Parce que nous, du bord, on est toujours trop loin et en réaction. C'est à l'intérieur de l'équipe que les choses doivent se faire."