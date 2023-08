Ligue 2 : est-ce la dernière saison d'Anthony Gonçalves au Stade Lavallois ?

Ce samedi soir contre le SCO d'Angers, Anthony Gonçalves va démarrer sa onzième saison en Ligue 2. "C'est peut-être la dernière" a expliqué le joueur de 37 ans en conférence de presse cette semaine. "Donc c'est pour ça que j'essaye de prendre un maximum de plaisir. Et j'espère qu'on va en prendre cette saison. L'après on verra" continue le chouchou des supporters.

"Pas rester pour rester"

En juin 2024, Anthony Gonçalves sera en fin de contrat. À ce moment-là, les dirigeants, lui et ses représentants se réuniront autour d'une table pour éventuellement parler d'une prolongation. Mais c'est le corps qui décidera. "Je ne veux pas rester pour rester, ou être un boulet, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie non plus d'être ridicule sur un terrain. Quand je rencontre des anciens comme Malik Couturier, qui est aujourd'hui à l'UNFP [Union Nationale des Footballeurs Professionnels, ndlr]. La semaine dernière, j'en parlais avec Habib Beye le coach du Red Star et il me disait : "tant que tu peux jouer, joue" poursuit le natif de Chartres.

Bien réfléchir à la vie d'après

Après avoir connu d'autres clubs comme Strasbourg et Caen, Anthony Gonçalves sait que la vie sera différente lorsqu'il ne sera plus footballeur. Prendre sa retraite est une décision qui doit être mûrement réfléchie. "Derrière, les émotions et l'adrénaline ne sont plus les mêmes".

Au poste de défenseur latéral droit ou au milieu de terrain, Anthony Gonçalves veut encore montrer qu'il est dit il "un soldat du club. J'ai toujours la même envie de montrer que sur le terrain, t'as beau avoir un certain âge... de montrer aux plus jeunes que tu peux encore et que s'ils veulent venir gratter ta place, comme moi je l'ai fait à une certaine époque, et bien ce ne sera pas si facile que ça" sourit le joueur.

Une motivation pas entamée malgré le poids des années. Anthony Gonçalves veut encore régaler. À commencer par le match face à Angers.