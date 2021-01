Ligue 2 : "On est toujours arbitré dans un sens un peu difficile", Sébastien Desabre avant Niort-Le Havre

Les Chamois Niortais, 11ème, reçoivent Le Havre, 12ème, ce samedi au stade René-Gaillard pour le compte de la 22ème journée de Ligue 2. Niort devra composer sans Issouf Paro, dont la saison est terminée (rupture du ligament antérieur) et sans Yacine Bourhane qui, dans la foulée du carton rouge reçu à Chambly, s'est vu infliger trois matches de suspension par la commission de discipline de la LFP. L'international comorien avait déjà à son actif un premier rouge reçu fin septembre lors de la réception du Paris FC.

Yacine Bourhane prend trois matches de suspension

C'est dire si les mauvaises nouvelles s'accumulent pour des Chamois qui courent toujours après leur premier succès en 2021. Mais c'est sur l'arbitrage que Sébastien Desabre, le coach niortais, a voulu revenir en préambule de sa conférence de presse à la veille de la venue du HAC : "Je trouve qu'en ce moment, l'arbitrage est un peu sévère. Est-on rentré dans un cycle où l'on est plus dur avec nos jeunes joueurs parce qu'on avait pris deux ou trois cartons rouges lors de la phase aller ? Le jaune de Conté à Chambly est un peu sévère comme l'a été le deuxième jaune de Nancy. Simplement, je veux rappeler que nous, on s'engage, on ne parle pas sur le terrain, on défend et j'ai l'impression qu'on est toujours arbitré dans un sens un peu difficile. Cela me dérange un peu. Quand je fais le compte du nombre de cartons et de penalties sifflés contre nous, je trouve que c'est beaucoup".

Niort-Le Havre, coup d'envoi ce samedi à 19h, à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr