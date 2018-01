Le Tours FC enchaîne ce vendredi soir son troisième match en une semaine. Après Clermont et Reims, les Tourangeaux reçoivent Niort ce soir 20h au stade de la vallée du Cher. Un match plus abordable à priori que les deux précédents.

Après Clermont vendredi dernier et Reims mardi, les Tourangeaux reçoivent Niort ce soir 20h à la vallée du Cher dans le cadre de la 22 ème journée de Ligue 2. Un match plus abordable à priori que les deux précédents. Les Chamois Niortais sont 11ème du classement et ne sont pas très performants à l'extérieur où ils ont encaissé 6 défaites. Ce mardi, ils ont perdu 5-0 à Auxerre, de quoi donner quelques espoirs au Tours FC. La seule et unique victoire des tourangeaux remonte au 3 novembre contre Bourg-en-Bresse. Mardi à Reims, ils ont rivalisé avec le leader et concédé une courte défaite 1-0. Mory Koné, le défenseur prêté par Troyes, espère récolter les fruits de ces progrès ce soir. On sait qu'on est capable de réaliser de grandes choses. Il y a de la qualité dans ce groupe.

On essaye de garder la tête haute. Tant qu'on est pas morts, on va tout donner - Mory Koné défenseur

L'autre motif d'espoir, c'est que les Chamois Niortais ne sont pas bien en ce moment. Ils viennent de concéder une lourde défaite 5-0 à Auxerre. Pour enfoncer le clou, l’entraîneur du TFC, Jorge Costa, aimerait pouvoir compter sur le soutien du public vendredi soir. Le public doit nous aider. Ensemble, on sera plus fort.