Ligue 2 : et si c'était la saison d'Harold Moukoudi, au Havre AC ?

Pro avec le HAC depuis le 1er décembre 2015, apparu en fin de saison dernière en Ligue 2 et désormais titulaire avec les Ciel et Marine, Harold Moukoudi en impose déjà. Il pourrait bien être l'une des révélations cette saison dans le championnat.

Titulaire à sept reprises en fin de saison dernière, Harold Moukoudi avait montré de très belles choses en charnière centrale, aux côtés de Denys Bain. Le jeune joueur de 19 ans avait même impressionné les observateurs et le public pour sa première, face au RC Lens (J34). Encore faillait-il confirmer. Et sans surprise, c'est ce qu'il fait. Avec les départs de plusieurs cadres, Harold Moukoudi a logiquement été installé comme titulaire en ce début de saison par son coach Oswald Tanchot, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. Ainsi, après Lys Mousset (2015-2016), puis Ferland Mendy (2016-2017), jamais deux sans trois. Parmi les joueurs qui sortent du centre de formation havrais, le colosse d'1m96 qui a pour modèle Jean-Alain Boumsong (ex HAC) pourrait bien être la révélation de la saison, au Havre comme en Ligue 2. Et, à son tour, exploser - Bertrand Queneutte :

Un choc pour le HAC, leader !

Oswald Tanchot se verrait bien rester sur la première marche du podium à l'issue du match contre Auxerre © Radio France - Bertrand Queneutte

C'est un défi de taille qui attend le HAC, ce vendredi ! Leaders après leur carton à Tours (0-3), les havrais reçoivent Auxerre au Stade Océane, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 2. Coup d'envoi à 20H. Les auxerrois ont aussi démarré par une victoire, et pas n'importe laquelle : un succès contre Lens (1-0), en clôture de la première journée lundi dernier. Les hommes de Francis Gillot apparaissent comme l'un des favoris à la montée en Ligue 1. C'est donc un sacré match qui attend les Ciel et Marine. Des normands qui se verraient bien rester là où ils sont, c'est à dire sur la première marche du podium. Après une journée, la place de leader peut en effet sembler anecdotique, elle l'était pour le coach Oswald Tanchot il y a encore quelques jours, mais finalement... Oswald Tanchot est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Soirée foot sur France Bleu Normandie

Pour cette deuxième journée, France Bleu Normandie vous propose un mini multiplex : les matchs du HAC et de QRM seront à suivre en direct avec les commentaires de Bertrand Queneutte et Alexis Bertin pour le Havre AC, et avec ceux de Manuel Quesnel et David Fouquet pour Quevilly Rouen Métropole, qui affronte le FC Sochaux.