Ligue 2 : et si le mercato hivernal du Stade Lavallois bougeait encore dans les dernières heures ?

Contre Dijon, Laval aura la possibilité de poursuivre sa lancée après une victoire contre Rodez et un match nul à Caen, sans encaisser de but d'ailleurs, ce qui n'arrive pas souvent. En tribune, les dirigeants auront peut-être aussi le nez sur le téléphone car le mercato hivernal, que beaucoup d'acteurs du football fustigent, se terminera à minuit. Et à Laval, les choses peuvent encore bouger.

N'Chobi a refusé une offre

Un joueur ou deux pourraient quitter le club d'ici à mardi soir, soit en prêt, soit par un simple transfert. Des éléments en manque de temps de jeu depuis le début de saison ou en difficulté. Ryan Ferhaoui ? Hamza Mouali ? Sébastien Da Silva ? En conférence de presse, l'entraîneur Olivier Frapolli n'a pas souhaité en dire plus. Kader N'chobi en attaque joue moins depuis plusieurs semaines, mais son coach assure que lui ne partira pas.

"Kader a reçu une offre d'un autre club, mais il a fait le choix de rester et j'en suis très content. J'ai vu tous les joueurs en entretien et aucun ne m'a dit à ce moment-là "Je souhaite partir pour x raisons" ou "J'ai un club où je peux jouer plus". Certains sont plus sollicités que d'autres, évidemment. Quand on est un attaquant comme Kader, on a forcément des sollicitations. Mais il a fait le choix de rester. Et encore une fois, je suis très content" explique Olivier Frapolli. Si un seul joueur quitte Laval cet hiver, il n'y aura pas de nouvelle arrivée. S'ils sont deux à faire leurs valises, la donne pourrait changer.

Oublier la raclée de décembre

Ce mardi, Laval va tenter de maintenir Dijon à distance. Les Bourguignons sont seizièmes de Ligue 2, juste devant la zone de relégation, et les Tango eux sont quatorzièmes, pas très loin non plus. Laval va tenter d'oublier la raclée prise au match aller (5-0) le 26 décembre dernier, juste après la trêve liée à la Coupe du Monde au Qatar.

"Je pense qu'on a tous cette défaite dans un coin de notre tête. On était sur une très bonne série avant. Il n'y avait rien à garder sur ce match-là. Maintenant, il ne faut pas être fixés sur ça. Demain, ça va être un match entre guillemets comme les autres. On l'a préparé de la même façon et on a récupéré des joueurs qui étaient suspendus à l'aller" a déclaré Alexis Sauvage, le gardien Mayennais.

Le groupe pour la réception de Dijon