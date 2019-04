Ligue 2 : Et soudain, tout a basculé...

Orléans, France

C'est une petite consolation mais l'Us Orléans revient avec une valise chargée de regrets de son déplacement en terre bretonne. Brest a frappé en 1er, sur un pénalty discutable, obtenu par Ferris Ngoma à la 40è après un contact avec Gauthier Gallon. Charbonnier a exécuté la sentence et les locaux rentraient au vestiaire avec un avantage flatteur car chaque équipe avait eu une belle occasion (par Charbonnier et Benkaïd), repoussée par les gardiens.

en 2è mi-temps. Et en 2 minutes, après une frappe somptueuse frappe de d'Arpino de plus de 30 mètres, qui surprenait le gardien adverse, légèrement avancé, Orléans égalisait. Mais 2 minutes plus tard, sur un accrochage de Mutombo sur Ngoma, l'ancien orléanais s'écroulait encore et nouveau pénalty, mais cette fois Charbonnier trouvait le poteau. L'USO malmenait ensuite Brest, dans une partie très agréable à voir. Mais à la 80è, Avounou, seul devant sa surface de réparation mettait la balle directement dans les pieds de Charbonnier, qui, en redoutable buteur, transformait l'offrande. L'USO tentait le tout pour le tout afin de revenir et, après une tête manquée de Cédric Cambon, cédait définitivement sur un contre breton pour un but anecdotique. Fin de série pour l'USO mais la course aux playoffs est loin d'être terminée

Les réactions d'après match

L'interview de Didier Ollé-Nicolle, le coach orléanais

La réaction du défenseur Cédric Cambon

