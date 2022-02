Après une entame catastrophique, les Sochaliens se sont repris. À 10 pendant près d'une mi-temps, les Sochaliens ont cru en leur chance, et ont arraché la victoire en fin de match. Une très bonne opération au classement, qui permet au FCSM de remonter sur le podium, à la troisième place.

Ligue 2 : Sochaux l'emporte sur le fil à Grenoble (1-3) et remonte sur le podium

Malmenés, Tony Mauricio et les Sochaliens décrochent une précieuse victoire.

Rarement on aura vu Sochaux souffrir comme cela cette saison, mais le FCSM a tenu tête et effectue une superbe opération. Malmenés à Grenoble ce samedi soir, à dix pendant 40 minutes, Sochaux ramène une victoire de caractère.

Grâce à la défaite d'Ajaccio, les Jaune et Bleu repassent à la troisième place du classement de Ligue 2.

Entame catastrophique

16 secondes, cinq passes dont une mauvaise de Marvin Senaya et Grenoble ouvre le score (1'). La rencontre n'aurait pas plus mal commencer pour les Sochaliens. Mais le FCSM a fini par appliquer son jeu étouffant, confisquant le ballon. Même si Grenoble est resté menaçant, avec une frappe sur le poteau (27').

Sochaux a renversé la tendance grâce à un éclair du duo Weissbeck-Kalulu. Sur un amour de remise du second, le premier a placé une jolie frappe du gauche, certes touchée par un défenseur, au fond des filets grenoblois (31').

Après 45 minutes globalement dominées, les Jaune et Bleu sont rentrés aux vestiaires sur un score de parité.

Rouge pour Do Couto, coaching ultra-offensif de Daf

Après la pause, le match a pris un tournant plus enflammant. Une expulsion (sévère ?) pour Do Couto (51') en début de deuxième mi-temps a forcé les Sochaliens a revoir leur plan, et a permis aux Grenoblois de reprendre confiance. La rencontre s'est emballée, avec une action assez folle où l'on est passé d'un penalty qui aurait pu être accordé aux Isérois à une frappe sur la barre de Rassoul Ndiaye (62').

Mais de la dernière demi-heure, Omar Daf a pris des risques, effectuant des changements offensifs (entrées de Kitala, Ambri et Virginius). Un all-in qui a fini par payer en fin de match, grâce à un penalty de Tony Mauricio (87') et un but de Yann Kitala (90+1).

Ajaccio chute avant sa venue à Bonal, le FCSM passe 3e

Un match au scénario renversant, le septième d'affilée sans défaite pour Sochaux, et qui se conclut de la meilleure des manières pour le FCSM. Une soirée parfaite pour Omar Daf, qui fêtait ce samedi son 45e anniversaire : Ajaccio s'est incliné à domicile contre Guingamp (0-1). De quoi permettre aux Sochaliens de remonter sur le podium. De bonne augure avant la réception...d'Ajaccio samedi 19 février, rencontre qui promet d'être explosive.