Ligue 2 : Fabien Mercadal est le nouvel entraîneur de Quevilly-Rouen

Quevilly-Rouen-Métropole tient son nouvel entraîneur : le club de Ligue 2 officialise ce mardi l'arrivée sur son banc de Fabien Mercadal. Ce dernier signe pour une saison et demi, avec une autre saison en option en cas de maintien en Ligue 2.

Mercadal, âgé de 49 ans, aura la lourde tâche de succéder à Bruno Irlès, dont le transfert à Troyes a été annoncé hier lundi. Il était sans club depuis que Dunkerque avait décidé de ne pas le conserver, en mai dernier, malgré un maintien décroché in extremis par l'effectif nordiste.

C'est d'ailleurs dans ce même club, Dunkerque, qu'il a débuté sa carrière d'entraîneur, en 2012. L'USLD est alors en CFA (actuel National 2), et le coach va permettre à l'effectif de la côte d'opale d'atteindre le National dès la saison suivante. Il reste finalement 4 ans à Dunkerque, avant de prendre la direction de Tours, pensionnaire de Ligue 2.

Une expérience compliquée en Ligue 1

Mais l'expérience tourne court, et Fabien Mercadal est limogé à peine plus de 6 mois après son arrivée. Il rebondit alors au Paris FC, toujours en Ligue 2. L'expérience est beaucoup plus concluante, le coach parvient à hisser les Parisiens à une inespérée 8è place pour un promu.

Cette saison lui permet d'être repéré par un club de Ligue 1, en l'occurrence Caen, qui le recrute à l'intersaison 2018. Mais son bilan y est plus compliqué : 10 victoires seulement en 43 rencontres officielles dirigées. Après une année, Malherbe se sépare de l'homme. Qui se lance ensuite à l'étranger, au Cercle Brugge, en Belgique en l'occurrence. Avec, là aussi, des résultats plus que mitigés : 10 victoires pour un seul succès.

Et c'est finalement à Dunkerque, à nouveau, que Mercadal retrouve un banc, après plusieurs mois de chômage suite à son départ de la Belgique. Il dirigera son premier entraînement ce mercredi et sera bien du déplacement ce samedi à Bastia.

Fabien Mercadal sera l'invité de France Bleu Normandie ce mercredi à 8h15