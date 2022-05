Ligue 2 : Fabien Mercadal l'entraîneur de QRM quitte le club

Fabien Mercadal, l'entraîneur des Rouge et Jaune quitte le club après seulement cinq mois passé sur le banc quevillais. Dans un communiqué publié par QRM, il explique cette décision pour raisons personnelles.

Fabien Mercadal ne sera plus sur le banc quevillais la saison prochaine.

Fabien Mercadal ne sera plus l'entraîneur de QRM la saison prochaine. C'est officiel. Alors que son contrat courait jusqu'en 2023, le club et lui se séparent. "Si je dois partir aujourd’hui, c’est pour des raisons personnelles", explique l'entraîneur des Rouge et Jaune. Il aura réussi son pari : maintenir QRM en Ligue 2.

Un bilan mitigé

Fabien Mercadal laissait déjà entrevoir la porte à un départ ce dimanche en conférence de presse, le maintien étant acquis. "Je dois rencontrer les dirigeants ce lundi, la réflexion, la question c'est est de savoir si je suis capable aujourd'hui avec ses soucis là que je dois régler de coacher une équipe de Ligue 2. On l'a bien vu, coacher une équipe de Ligue 2 c'est totalement prenant (...) et il est hors de question que je lèse même 1% ce club-là", expliquait-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Arrivé le 4 janvier dernier après le départ de Bruno Irlès, son bilan est mitigé sur le banc quevillais, 6 victoires, 4 matchs nuls et 11 défaites.