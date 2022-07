Ligue 2 : face à Amiens, le FC Metz veut réussir sa rentrée

C'est l'heure de la reprise pour le FC Metz. Ce samedi, le championnat de Ligue 2 de foot, reprend ses droits et le relégué grenat accueillera Amiens. Après une campagne de préparation plutôt prometteuse, le club à la Croix de Lorraine ne veut pas manquer son retour dans l'antichambre de l'élite.

Ce jeudi 28 juillet, le nouvel entraîneur du FC Metz n'a pas pu honorer sa première conférence de presse d'avant-match de la saison. László Bölöni a été testé positif au coronavirus et il a été remplacé par son adjoint, Christophe Delmotte.

L'ancien coach du VAFC a toutefois indiqué que l'entraîneur roumain pourrait être de retour, ce samedi, sur le banc messin, si les tests le lui permettent.

Expulsé contre le PSG, lors de la dernière journée de la Ligue 1 en mai dernier, le milieu de terrain, Boubacar Traoré est suspendu, pour ce match contre Amiens.

Autre absent dans l'entrejeu, Habib Maïga, qui se remet d'une blessure au mollet et qui pourrait reprendre l'entrainement la semaine prochaine. Kévin N'Doram est aussi forfait.

Positif au Covid, la semaine passée, la seule recrue estivale du FC Metz, Ismaël Traoré, manquera aussi la réception des Picards.

Les autres absents sont Fabien Centonze, Dylan Bronn, Ousmane Ba et Cheick Tidiane Sabaly.

Formé au FC Metz, blessé quatre fois au genou, Matthieu Udol est un modèle de fidélité et de combativité. C'est tout naturellement que le staff messin lui a proposé le brassard de capitaine, pour cette nouvelle saison en Ligue 2. Une mission que le défenseur gauche a naturellement acceptée.

Porter le brassard, c'est bien, je vais être le représentant du groupe et j'en suis très fier et le rôle que j'ai ne changera pas plus que ça, car j'ai toujours eu une âme de leader.