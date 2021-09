Ligue 2 : face à Caen, Toulouse fera tout pour prolonger sa bonne dynamique

Leader du classement de Ligue 2, invaincu depuis le début de saison, le TFC semble inarrêtable. Ce lundi 27 septembre, les Toulousains reçoivent le Stade Malherbe de Caen, 13e. Mais hors de question d'être trop confiants, répète Philippe Montanier. Le coach du Toulouse FC veut maintenir un niveau d'exigence élevé.

"On doit se demander comment garder la bonne dynamique. C'est le plus dur. Les adversaires ont besoin de points et faire tomber Toulouse est un bon challenge. Alors on doit maintenir un niveau d'exigence élevé. Le but, c'est de trouver ce parfait équilibre entre la défense et l'attaque", explique Philippe Montanier.

Caen, certainement l'un des adversaires les plus difficiles

L'entraîneur du TFC retrouve ce lundi un club connu. Il a joué plusieurs années au Stade Malherbe de Caen, et ne compte pas les sous-estimer.

"J'ai beaucoup d'estime pour ce club. L'équipe a du potentiel, et je n'ai aucun doute sur la capacité des Caennais à nous malmener. Je sais que ça va être difficile pour nous, certainement le match le plus difficile depuis ce début de saison, après Ajaccio. Mais nous aussi, on va les malmener", poursuit le coach.

Philippe Montanier avant TCF - SMC. Copier

Les supporters attendus nombreux

Après l'appel du capitaine Brecht Dejaegere, et la diffusion du hashtag "Tous au Stadium" sur Twitter, Philippe Montanier lui aussi espère voir les tribunes du Stadium pleines de supporters ce lundi.

"Je pense que les derniers matchs qu'on a fait été attractifs. Ce sont des émotions que l'on ne connaît que dans un stade. J'aime beaucoup le foot à la télé, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en vrai, la communion avec les supporters. Alors, l'heure est tardive, mais on a un beau stade, il ne fait pas moins 15 degrés, tout est agréable", incite-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rencontre à suivre sur France Bleu Occitanie

Le match Toulouse FC - Stade Malherbe est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Coup d'envoi à 20 h 45.