Après un nul frustrant face au Paris FC, c'est l'heure du premier déplacement de la saison pour le FCSM ce samedi 6 août. Direction le stade des Alpes pour affronter Grenoble. Olivier Guégan attend beaucoup plus de ses joueurs sur le plan offensif.

Ligue 2 - Face à Grenoble, le FCSM veut trouver l'équilibre et l'efficacité

Il va faire chaud, très chaud en Isère ce samedi 6 août. Au moment du coup d'envoi entre le GF38 et le FCSM, le thermomètre sera aux alentours des 30 degrés. Les organismes vont souffrir, d'autant que les températures étaient déjà très élevées en Franche-Comté cette semaine. "On a légèrement modifié notre manière de travailler ces derniers jours. Le contenu des entraînements est similaire, mais la durée est un peu plus restreinte, explique Olivier Guégan lors de la conférence de presse d'avant-match. Ce jeudi, c'était concentré sur la récupération. Ce n'est pas bénéfique de sortir avec ces fortes chaleurs."

Pour cette 2ème journée de Ligue 2, c'est l'heure du premier déplacement de la saison sur la pelouse de Grenoble. Les Sochaliens ont manqué le coche face au Paris FC en début de semaine (0-0). Si le résultat "n'était pas satisfaisant" pour Olivier Guégan, le match fut cohérent notamment dans l'attitude, cette agressivité mise en place dès le début de la rencontre. Une identité de jeu que le coach veut revoir face à Grenoble, même si avec la chaleur, "il faudra aussi gérer les temps faibles". La densité physique, cela ne fait pas tout pour réussir une belle saison. Mais c'est incontournable, comme le rappelle le défenseur Valentin Henry.

"L'impact, le duel, c'est très important dans ce championnat. Il faut être fort dans ce domaine pour exister en Ligue 2", Valentin Henry

"Faire preuve de maturité dans le jeu"

Défensivement, le FCSM n'a pas été (ou très rarement) inquiété par le Paris FC. En revanche, il s'est montré trop timide sur le front de l'attaque, ne parvenant pas à amener suffisamment de danger dans la surface d'une équipe réduite à 10, puis à 9. Bonne nouvelle : les Sochaliens vont affronter des Grenoblois orphelins de leurs deux titulaires en défense centrale, ainsi que leur milieu récupérateur. Olivier Guégan s'attend à un "match ouvert", face à un club qu'il connaît bien.

Mes deux années à Grenoble (de 2016 à 2018, ndlr), ce n'est que du positif. Des joueurs qui ont progressé, deux montées consécutives, un retour en Ligue 2... Le club a connu une dernière saison compliquée mais il s'est bien renforcé cet été. L'équipe a réalisé un match intéressant sur la pelouse du Havre le week-end dernier (0-0). [...] Il va falloir qu'on soit mature dans le jeu. Qu'on garde l'équilibre en phase défensive, et qu'on crée du déséquilibre en phase offensive pour amener du danger. Il faut être patient, savoir faire naviguer le bloc adverse avec des transmissions rapides. C'est ce qui nous a manqué face au PFC", Olivier Guégan

Aaneba encore un peu juste, Virginius de retour dans le groupe

Pour cette rencontre, le groupe convoqué est quasiment identique à celui du début de semaine face au Paris FC. On peut s'attendre à revoir le même onze titulaire, d'autant qu'en défense centrale, Ismaïl Aaneba est encore blessé. Il devrait être de retour face à Amiens le week-end prochain. Abdallah Ndour est absent lui aussi. En revanche, un retour important à noter : celui d'Alan Virginius. L'attaquant est annoncé sur le départ depuis le début du mercato, avec des courtisants en Allemagne et en Angleterre. Mais celui qui a flambé avec les Bleus pendant l'Euro U19 est toujours là et il fera le déplacement en Isère.

GF38 - FCSM, 2ème journée de Ligue 2, c'est un match à suivre en direct et intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match !