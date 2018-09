Brest, France

Le match

La copie conforme de la victoire contre le Gazélec d'Ajaccio. Brest ouvre le score, subit une égalisation évitable, reprend l'avantage avant la mi-temps, provoque l'expulsion d'un adversaire puis déroule.

La principale différence, c'est qu'Ajaccio était venu pour jouer. Châteauroux, lui, se présente avec cinq défenseurs et quatre milieux. Mais Mathias Autret est dans une réussite insolente. Après une première occasion dès la 2e minute, le joueur de Saint-Thégonnec marque les premiers et deuxièmes buts (19e et 42e) brestois puis provoque le troisième. Crocheté par Pillot, le gardien berrichon, c'est Charbonnier qui transforme le pénalty (57e).

Gaëtan Charbonnier a inscrit son huitième but de la saison, et il a délivré deux passes décisives ce soir puisqu'il est impliqué sur le deuxième et le dernier but brestois, inscrit par Ayasse à la 82e. Un quart d'heure avant, Faussurier avait inscrit le quatrième but sur une passe de Court.

Châteauroux avait, un temps, égalisé grâce à l'ex-Rennais Boukari. La Berrichonne terminera ce match à neuf après les expulsions d'Opéri (48e) et Soumaré (85e).

Brest se glisse à la seconde place du classement de Ligue 2 grâce aux faux pas de Lens (tenu en échec, 0-0, chez lui par le Paris FC) et de Lorient (battu pour la première fois de la saison, 2-0 à Orléans).

L'homme du match

Mathias Autret encore. Son premier but est une reprise de volée de l'extérieur du droit à la retombée d'un ballon. Son second but est l'aboutissement d'un double une-deux avec Faussurier puis Charbonnier dans de petits espaces. Enfin, c'est lui qui provoque le penalty qui amène le troisième but puisqu'il est fauché lors de son crochet par le gardien adverse.

Avec quatre buts, il tutoie déjà les meilleurs totaux de sa carrière (5 buts avec Lens et Caen). Il les dépasse même si on compte les deux buts inscrits en coupe de la Ligue.

Les réactions

