Ligue 2 : face à Sochaux, l'ASNL veut retrouver du mordant

Un choc des extrêmes ce samedi à 19h sur la pelouse du Stade Marcel Picot de Nancy. L'AS Nancy Lorraine, dernière de Ligue 2, reçoit le deuxième le FC Sochaux-Montbéliard, qui a aussi la meilleure défense du championnat.

Après la défaite de la semaine passée à Ajaccio, les nancéiens veulent retrouver l'embellie aperçue depuis la prise de fonction en intérim de Benoît Pedretti sur le banc (un nul, une victoire et une défaite). "On va avoir une équipe qui marche bien en face de nous", estime l'entraîneur nancéien, "à nous d'être prêts, peu importe l'adversaire à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour obtenir un résultat".

Gagner plus de duels

Après avoir concédé un but dès la 8eme de jeu en Corse, "l'entame de match sera importante" juge l'entraîneur des Rouges et Blancs. Ne pas répéter les erreurs et gagner en constance durant la rencontre voilà la recette de Benoît Pedretti. Pour les ingrédients : "il faut mettre plus de rythme dans le jeu, gagner plus de duels, mettre de plus d'agressivité et plus de mouvement".

En pointant du doigt les manquements de la semaine passée, l'entraîneur insiste sur l'importance d'être plus régulier dans le match : "on ne peut pas se relâcher, on ne peut pas lâcher un seul entraînement, on doit être à bloc tout le temps pour avoir des résultats. Et cette semaine d'entraînement a été bien meilleure de ce point de vue".

La confrontation face aux Sochaliens ? "on est capable de les embêter", estime le latéral Shaquil Delos, "on a l'objectif de sortir de la zone rouge d'ici la trêve et ça passe par des matchs et des défis comme ceux-ci".

Le groupe nancéien pour la réception de Sochaux

Bonne nouvelle pour l'ASNL avec un groupe quasiment au complet. Giovanni Haag est suspendu, et le troisième gardien Hugo Constant se remet d'une blessure.

Le classement en temps réel et les matchs de cette 14è journée de Ligue 2

