Ligue 2 : Sochaux veut réussir son retour à Bonal face à Troyes, son coach espère "des renforts expérimentés"

Six mois après y avoir joué son dernier match, le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le stade Bonal et ses supporteurs, en mode COVID, ce vendredi contre Troyes pour la 2ème journée de Ligue 2. De son côté, l'entraîneur Omar Daf dit qu'il y a "urgence à recruter des joueurs d'expérience".

Vous souvenez-vous du dernier match de Sochaux au stade Bonal ? Ca date un peu, c'était le 28 février dernier, 1 but partout contre Rodez. Et donc six mois plus tard, c'est un petit événement qui va avoir lieu ce vendredi avec le retour du FCSM devant son public face à Troyes pour le compte de la 2ème journée de la saison de Ligue 2. Ces retrouvailles entre supporteurs et joueurs sont forcément très particulières dans le contexte sanitaire actuel et toutes les contraintes en vigueur comme le port du masque obligatoire pour les spectateurs. Il n'empêche, l'entraîneur Omar Daf et ses joueurs sont impatients de revoir leurs fans à Bonal.

"Envie de redonner beaucoup d'émotions" - Omar Daf, coach du FCSM

Le technicien sochalien attend ce retour à Bonal avec impatience "On a hâte de retrouver nos supporteurs. On a envie de leur redonner des émotions, de rejouer à Bonal qui est un "temple pour nous" (sic)". Pape Abdou Paye abonde dans le même sens que son entraîneur "même s'il y aura moins de monde qu'à l'accoutumée, on a très envie de rejouer à Bonal et devant nos supporteurs" pour le défenseur jaune et bleu.

Des supporteurs masqués mais pas baîllonnés

Si l'équipe sochalienne se sent prête à tout donner pour ces retrouvailles avec ses supporteurs, ses fans sont aussi dans les starting-blocks. Masqués mais pas gênés "On va crier plus fort ../.., on tapera plus dans les mains ../.., on bouillonne, on va lâcher le Lion" sont les témoignages les plus fréquents recueillis auprès de quelques fidèles au moment de prendre (ou reprendre) leurs abonnements. Côté terrain, les jaune et bleu comptent bonifier leur succès à Auxerre, mais face à Troyes, prétendant à la montée, c'est loin d'être gagné. L'ESTAC, avec ses deux anciens Sochaliens, Touzghar et Tardieu, c'est du solide, déjà en jambes après son succès lundi soir face au Havre (2-0, mais à 11 contre 9 rappelons-le).

Qui pour remplacer Kitala en attaque

Sans son buteur Yann Kitala blessé et absent pour un long moment, comment Omar Daf va-t-il s'adapter ? Bédia, l'ex troyen, peut-il mener l'attaque à lui tout seul ? Le jeune Jarmouni sera-t-il lancé dans le grand bain ? Le coach sochalien promet en tous les cas du spectacle pour le retour à Bonal. Les supporteurs de Sochaux n'attendent que ça, mais espèrent surtout une victoire pour fêter dignement ces retrouvailles.

Des renforts d'expérience pour Daf

Par ailleurs, Omar Daf a évoqué la relance du mercato avec l'absence de Kitala et le départ de Lacroix. "C'est une urgence de se renforcer avec des joueurs expérimentés" a d'abord lancé le coach du FCSM. "On connaît l'importance du début de saison, ça peut conditionner beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a intégré beaucoup de jeunes cette saison, c'est très bien pour notre centre de formation, je pense effectivement qu'il faut ouvrir la porte aux jeunes et c'est ce qu'on a essayé de faire en réduisant l'effectif en début de saison. Mais aujourd'hui, d'après ce que je vois au quotidien, il y a une nécessité de renforcer l'équipe avec des joueurs expérimentés si on veut avoir des ambitions."

En retrait dans le recrutement ?

L'entraîneur sochalien en a profité pour faire une petite mise au point sur son rôle dans le recrutement de l'équipe. "On s'est beaucoup investi sur le recrutement pendant le confinement. Sur tous les joueurs qui sont arrivés, on a travaillé de manière collégiale, chacun a donné son avis, tous les choix ont été validés ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, on recherche donc des remplaçants à Kitala et Lacroix, on propose des profils mais j'ai pris un peu de recul" affirme Omar Daf.

Et d'enfoncer le clou "C'est la direction du club qui va valider pour la bonne et simple raison c'est que je ne suis pas manager général ! Il y a une hiérarchie, un directeur général, un directeur sportif donc la décision finale revient à la direction de valider les profils" conclut Omar Daf. Voilà qui devrait mettre un peu de piment dans les futures réunions du FCSM sur le recrutement !!

Sochaux-Troyes, 2ème journée de Ligue 2, c'est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard ce samedi à partir de 18h45. Coup d'envoi 19h. Hervé Blanchard et Matheus Vivian au micro.

Omar Daf a convoqué pour cette rencontre un groupe de 19 joueurs. Le jeune Manuel Semedo Da Veiga y remplace Yann Kitala