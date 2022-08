Ligue 2 : face à Valenciennes, le FC Metz veut vite rebondir

Tourner la page au plus vite et apprendre de ses erreurs normandes. C'est l'objectif du FC Metz, ce samedi, face à Valenciennes. Après leur défaite à Caen, en début de semaine, les Grenats, espèrent retrouver le succès. Mais attention, le VAFC est invaincu pour le moment en championnat !

La conf de Bölöni

Ce jeudi 11 août, László Bölöni, s'est présenté devant la presse pour la traditionnelle conférence d'avant-match. Le technicien roumain est bien entendu revenu sur l'échec de son équipe à Caen.

Notre prestation n'a pas été mauvaise et on a dominé le jeu en seconde période, mais on n'a pas su concrétiser nos occasions, notamment par manque d'inspiration

L'entraîneur du FC Metz confirme la nouvelle absence de son milieu de terrain Youssef Maziz, victime d'une contracture musculaire et déjà forfait à Caen.

Absent depuis le début de la saison, Kévin N'Doram et Fabien Centonze ont participé cette semaine à une petite opposition en interne. Le premier a " surpris positivement " le coach grenat. Le second, laissé au repos, ce jeudi, est sur " la bonne voie ".

László Bölöni a aussi donné des nouvelles de Dylan Bronn. Il a confirmé son possible départ vers le calcio italien, où le défenseur tunisien, pourrait s'engager rapidement avec le club de Salertinata.

Le VAFC n'a pas toujours pas pris de buts en L2

Après deux journées de championnat, le VAFC compte une victoire contre le Havre et un nul sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Sa défense tient pour le moment le choc, et n'a toujours pas encaissé le moindre but.

16e, la saison passé, le club nordiste a lutté, pendant tout la durée du championnat, pour sa survie en L2. Durant l'intersaison, c'est Nicolas Rabuel qui a pris la succession de Christophe Delmotte, parti depuis rejoindre le staff grenat.

Le VAFC compte dans son effectif, quelques anciens de la Ligue 1, à l'image de l'ancien gardien brestois Gauthier Larsonneur et de l'ancien défenseur stéphanois Mathieu Debuchy.

Séquences souvenirs, souvenirs : la démonstration messine en Coupe de France

Messins et Valenciennois se sont rencontrés à cinquante reprises. Le FC Metz s'est imposé à 24 reprises. Pour la petite histoire, le VAFC ne s'est jamais imposé à St Symphorien, depuis la saison 1973-1938.

La 6 mars 2021, les deux clubs se sont rencontrés pour la dernière fois. C'était en Coupe de France, à l'occasion d'un seizième de finale et les hommes de Fred Antonetti s'étaient facilement imposés au stade du Hainaut, avec des réalisations de Centonze, Ambrose, Vagner Dias et Pape Matar Sarr (0-4).

FC Metz - Valenciennes FC, troisième journée de la Ligue 2, coup d'envoi à 19 heures, ce samedi 13 août, à suivre sur France Bleu Lorraine et France Bleu.