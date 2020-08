Ligue 2 : face au COVID, le FCSM pourrait prolonger son mercato d'été

Plus que quelques heures à attendre. Et la fin d'une longue attente pour le club du FC Sochaux-Montbéliard et ses supporteurs. La nouvelle saison de Ligue 2 débute ce samedi pour les jaune et bleu avec un déplacement à Auxerre. Plus de 5 mois après la fin prématurée du dernier championnat, stoppé le 6 mars dernier en raison de la crise du coronavirus.

Pour ce coup d'envoi, Omar Daf pourra compter sur ses 7 recrues estivales dont la toute dernière, l'attaquant Chris Bédia, prêté par le club belge de Charleroi, avec option d'achat et qui pourrait être qualifié pour faire le voyage dans l'Yonne ce samedi "Tous les documents ont été envoyés, on n'attend plus que le certificat international de transfert pour valider l'opération" précise Emmanuel Desplats, le directeur général exécutif adjoint du FCSM, présent lors de la présentation à la presse ce jeudi de l'ex-attaquant de Troyes, buteur l'an passé lors de la victoire de l'ESTAC à Bonal.

"On réfléchit à l'impact du COVID sur notre effectif" - Emmanuel Desplats, numéro 2 du FCSM

Le numéro 2 du club doubien en a profité pour évoquer la situation sanitaire, en tenant compte notamment des cas de joueurs positifs qui posent problème dans la gestion des effectifs explique Emmanuel Desplats "On se pose la question sur le COVID qui impacte, comme vous le voyez, des rencontres (le match d'ouverture de Ligue 1 entre Marseille et Saint-Etienne prévu ce vendredi a été reporté en raison de 4 cas positifs dans l'effectif phocéen) puisque le protocole prévoit que jusqu'à 3 joueurs normalement la rencontre a lieu" rappelle le dirigeantsochalien "Ce qui laisse supposer qu'on pourrait être amputé de 3 joueurs pour jouer un match donc ça pourrait créer effectivement un déséquilibre ou un problème d'effectif" ajoute-t-il.

Une entorse au budget au cas où

"On a des discussions régulières sur le sujet avec le coach et le directeur sportif. On ne s'interdit rien" détaille encore Emmanuel Desplats. "Normalement, ce n'est pas prévu dans le budget mais voilà, en fonction peut-être de départ, ça va peut-être rééquilibrer ou ajuster le budget, ce qui nous donnera peut-être une possibilité. Mais effectivement, je le répète, sans COVID, on a discuté avec le coach, normalement le nombre de recrues est à peu près cohérent on va dire. Avec le COVID, on sent que ça va être un peu la loterie cette année. On s'est d'ailleurs imposé un protocole un peu plus strict pour essayer de minimiser les cas."

Lacroix de plus en plus proche de Wolfsburg

Concernant Ousseynou Thioune, testé positif dans un premier temps au coronavirus et placé en quatorzaine, de nouveaux examens sont en cours pour confirmer ou non son éventuelle contamination. En cas de feu vert médical, le milieu de terrain sochalien pourrait être réintégré au groupe (qui a été, depuis, entièrement dépisté à deux reprises, sans aucun cas positif détecté) pour le déplacement à Auxerre ce samedi.

Un déplacement que pourrait, en revanche, manquer Maxence Lacroix. Le jeune défenseur jaune et bleu n'aurait jamais été aussi proche de rejoindre le club allemand de Wolfsburg. Selon nos informations, un accord serait imminent entre les deux clubs.