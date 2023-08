Ligue 2 - Face au Paris FC, le SM Caen va pouvoir se jauger en compétition

Ce samedi, le SM Caen entame sa cinquième saison consécutive en Ligue 2 avec un cinquième entraîneur différent. C'est des tribunes et non du banc que Jean-Marc Furlan suivra et coachera sa nouvelle équipe. Le technicien caennais avait été suspendu trois matchs la saison passée avec son ancien club, l'AJ Auxerre. "Sincèrement, le travail est fait toute la semaine à la fois par le discours avec les joueurs et à la fois par les entraînements, relativise Jean-Marc Furlan*. Après, ce sont les joueurs qui décideront ce qui se passe sur le terrain."* Il s'appuiera par téléphone des tribunes sur ses adjoints Patrice Sauvaget et Denis Moutier.

L'état de préparation des Caennais

A la question de savoir si son équipe était prête pour débuter le championnat, Jean-Marc Furlan s'est montré prudent. "On va voir le comportement des joueurs en compétition mais par rapport à ce que j'ai vécu, on est un petit peu en retrait des attentes sur le plan défensif." En quatre matchs de préparation, le Stade Malherbe Caen n'a pas réussi à maintenir ses cages inviolées (Sept buts encaissés) et est resté sur les performances pointées du doigt par Jean-Marc Furlan à son arrivée à la tête de l'équipe.

En attendant de pouvoir recruter une sentinelle devant sa défense comme il le souhaite, le coach caennais peut s'appuyer sur le jeune Brahim Traoré au milieu de terrain. "C'est un très bon récupérateur. Il est très agressif et tonique sur le plan défensif. C'est lui quelque part mon champion pour récupérer des ballons."

L'animation offensive, inchangée avec la prolongation d'Alexandre Mendy, a bénéficié de la montée en puissance pendant la préparation de Bilal Brahimi. "Il est jeune mais comme le disait Platini ou Giresse, tu arrives à maturité à 27-28 ans. Tu verras, Bilal, quand il arrivera à maturité, il claquera un nombre de buts importants."

Des cinq recrues du mercato, seul Valentin Henry semble postuler au onze de départ. Le défenseur Alexandre Coeff et le milieu Mathias Autret sont encore juste physiquement selon leur coach. Le Latéral Daylam Meddah a joué avec la réserve jeudi. Quant au défenseur Syam Ben Youssef, il est à l'infirmerie.

Une Ligue 2 au goût de Ligue 1 bis

L'expression est largement partagée par le vestiaire et par le coach Jean-Marc Furlan et rend forcément humble au moment d'aborder les objectifs de la saison même si le président du conseil de surveillance et actionnaire Pierre-Antoine Capton a parlé de "faire mieux" que la saison passée soit la 5e place. "Quand tu arrives ici, tous les supporters, les gens te disent qu'il faut aller en Ligue 1 et c'est pareil dans tous les clubs de Ligue 2 , rappelle Jean-Marc Furlan*. Là, si tu montes dès cette année, c'est vraiment un exploit très important (sourire) parce que le championnat est très relevé cette année. C'est une Ligue 1 bis, il faut être honnête."*

"La Ligue 2 va être de plus en plus serrée, estime le capitaine Romain Thomas. Quand je vois les effectifs... Là on a joué Laval (3-1), Quevilly-Rouen (2-2), Ajaccio (0-1) et cela s'est joué à pas grand-chose. Il n'y a aucune équipe en début de saison qui est prête à 100%. On a un calendrier avec deux déplacements où les équipes ne jouent pas dans leur stade. Est-ce que cela va nous avantager? Je ne sais pas mais on a hâte de commencer."

L'adversaire : le Paris FC

Le président du club de la capitale assure qu'il vise la montée d'ici deux ans et ambitionne de jouer à minima les barrages. Le budget annoncé du Paris FC est près du double de celui du SM Caen (24 millions). Lui aussi a changé de coach à l'intersaison avec l'arrivée de Stéphane Gilli et a fortement remanié son équipe. Les résultats des matchs de préparations ont été mitigés (Une seule victoire en Six matchs) notamment défensivement et marqués par les blessures.

"Cela va être un bon test de se frotter peut-être à une équipe qui a l'ambition d'accéder à l'étage supérieur" estime cependant le coach parisien.

Comble de la poisse, le Paris FC jouera quatre matchs délocalisés dont celui de ce samedi soir à Troyes au lie de Charléty.

Le Groupe caennais

Pour ce premier match de championnat, Jean-Marc Furlan ne déplore qu'un seul blessé, le défenseur Syam Ben Youssef. Le jeune défenseur Diabé Bolumbu fait sa première apparition.

Groupe et compo probable : Mandréa , Clementia - Henry, Thomas, Ntim , Vandermersch , Abdi , Coeff, Bolumbu- Daubin, Traoré , Brahimi, Court , Lebreton, Autret - Kyeremeh , Mendy , Bassette.

Paris FC - SM Caen à suivre ici en direct ce samedi dès 18h30

