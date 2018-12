Ligue 2 : face au Red Star, le FC Metz vise un 12ème succès en championnat

Metz, France

Un duel des extrêmes à St Symphorien. Ce mardi soir, à l'occasion de la 17ème journée de la Ligue 2, le leader messin, reçoit le Red Star, bon dernier au classement. Invaincu depuis 3 journées (2 victoires et un nul), le club à la Croix de Lorraine, aimerait, face à la lanterne rouge du championnat, poursuivre cette bonne série et ainsi garder sa première place

Un ancien vainqueur de la Gambardella 2010

Entre le promu francilien et le relégué messin, c'est le grand écart. Au classement, 26 points séparent les 2 formations. Malgré un changement de coach, il y a un mois, Faruk Hadzibegic a remplacé Régis Brouard, le Red Star n'avance plus en ce moment. Sa dernière victoire en L2 remonte au 5 octobre. Et le club de St Ouen n'a pris qu'un un seul point lors des 5 dernières journées de championnat.

Sur le papier donc, le FC Metz part largement favori, mais Coach Antonetti ne préfère pas crier victoire avant l'heure. Il précise que son équipe a bénéficié d'une journée de récupération de moins que le Red Star et il rappelle aussi que les organismes messins commencent à souffrir : Udol et Rivierez se sont blessés à Grenoble, Nguette a mal aux cuisses et Sunzu a les adducteurs qui sifflent.

Comme en Isère, samedi dernier, coach Antonetti annonce du changement dans son 11 de départ, avec sans doute le retour dans l'entrejeu du malien Mamadou Fofana.

Tiens en parlons de retour. Plus 8 ans après son départ, l'attaquant du Red Star, Jordan Faucher, va redécouvrir St Symphorien. Le buteur francilien a été formé à Metz. Et c'est d'ailleurs lui qui avait inscrit en 2010 l'unique but des grenats, lors de la victoire en Coupe Gambardella.

Udol rechute gravement

Sorti sur blessure à Grenoble, samedi dernier, Matthieu Udol a passé des examens. Pour la troisième fois de sa carrière, le défenseur messin souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou. Il va se faire opérer et sera absent plusieurs mois.

🚑 La nouvelle est tombée ! @MatthUd_ souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou et sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. L'ensemble du #FCMetz souhaite un prompt rétablissement au défenseur latéral gauche 💪 pic.twitter.com/d34UDNff1n — FC Metz ☨ (@FCMetz) December 4, 2018

FC Metz - Red Star, coup d'envoi à 21 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr