Ligue 2 : Faute d'être réaliste, le SM Caen n'est pas payé de ses efforts

Les joueurs du SM Caen étaient tous conscients de la situation au moment de quitter le Stade Geoffroy Guichard vendredi soir. A ne pas se mettre en sécurité et à laisser Saint Etienne dans la possibilité d'y croire jusqu'au bout, les Footballeurs caennais ont de nouveau été punis et ont cédé de précieux points dans le Forez. "On a eu les occasions sur ce match là comme le match de Bastia, déplore le latéral gauche Ali Abdi. On est très gentil devant le but, il faut qu'on réussisse à régler ça d'abord et que l'on défende bien jusqu'à la fin. Le match se termine quand l'arbitre siffle, pas à la 90e minute.

Sept points abandonnés dans les dernières minutes

C'est la quatrième fois cette saison en dix-sept journées que le Stade Malherbe Caen égare des points en concédant un but dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Soit quasiment un match sur quatre.

"On doit progresser par rapport à ça pour être plus réaliste. Je pense que si on fait un petit point par rapport à notre début de saison, on a laissé vraiment trop de points en route, souligne le coach Patrice Sauvaget avant d'énumérer les précédents : "à Dijon à la 91e (2-2), Même chose au Paris FC (égalisation à la 87e, 1-1), à Bastia (1-0 à la 91e), ici... Cela aurait rajouté quelques points à notre bilan et on ne parlerait plus pareil. Ce sont des situations qu'on doit corriger." Avec trois victoires et un nul potentiels, ce sont sept points que le SMC a laissé filé sur ces quatre matchs.

Des entrants qui ne font pas assez mal

Lors de la première journée à Nîmes (0-1), Caen avait frappé dans les arrêts de jeu par Godson Kyeremeh sur une passe de Caleb Zady Séry, deux joueurs qui étaient entrés en cours de match. Depuis, seuls deux remplaçants ont réussi à bonifier leur entrée en jeu par un but : Benjamin Jeannot contre Guingamp (4-1) et Godson Kyeremeh au Havre (2-1). Cette semaine, ce sont les remplaçants adverses qui ont fait la différence à la conclusion (Le Bastiais Yohan Baï) ou à l'origine de l'action (Le Stéphanois Jean-Philippe Krasso).

Caen marque peu...

La Ligue Professionnelle de Football avait souligné cet état de fait avant la rencontre via une statistique : sur les sept matchs précédant le déplacement à Saint-Etienne, l'attaque caennaise est restée aphone cinq fois. Et si les Malherbistes ont marqué vendredi soir, c'est sur pénalty. Dans le jeu, ils n'ont pas su transformer leurs opportunités. A ne pas marquer ce fameux deuxième but qui casse les jambes et la tête de votre adversaire, vous vous exposez à son retour.

... et cède trop souvent défensivement

Pour la huitième fois de suite en déplacement, le SM Caen n'a pas réussi à garder les buts d'Anthony Mandréa inviolés. La sortie sur blessure de Hugo Vandermersch dans les dernières minutes les a obligés il est vrai à modifier l'équilibre du bloc défensif.

"On sait que cet effectif est de qualité. Maintenant il faut gagner en efficacité et en justesse technique dans tout ce que l'on peut faire sur le terrain, martèle le capitaine Romain Thomas. Il faut être efficace dans les deux zones de vérités parce que le foot aujourd'hui, en fin de compte, c'est être efficace dans les deux zones de vérité. Point barre. Ce qui se passe entre les deux surfaces, on s'en fout un peu. Et aujourd'hui, on n'est pas assez performant. C'est un constat, c'est une réalité . Il faut réussir à basculer du bon côté."