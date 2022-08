Ligue 2 : Le FCSM attendu au tournant sur la pelouse de Pau

Les Jaune et Bleu n'ont toujours pas remporté le moindre match, ni inscrit le moindre but depuis le début de la saison. Pour cette 4ème journée de Ligue 2, direction le Béarn pour affronter le Pau FC ce samedi 20 août. Un déplacement périlleux, face à un adversaire lui aussi en difficulté.

Les visages étaient marqués le week-end dernier, dans les couloirs de Bonal. Tony Mauricio, Gaétan Weissbeck, même le coach Olivier Guégan : tous avaient le masque, après cette nouvelle défaite face à Amiens (0-1). Il faut dire que le début de saison est loin d'être rêvé. C'est même le pire depuis la relégation du FCSM en Ligue 2, il y a huit ans. Aucune victoire, aucun but inscrit et une 17ème place au classement. Après une saison haletante, les fans en attendent beaucoup. Et ils l'ont fait savoir, en témoignent les premiers sifflets entendus la semaine dernière à Bonal lors du coup de sifflet final.

"Faut que les joueurs soient récompensés"

Avant ce déplacement sur la pelouse de Pau (16ème du championnat) pour le compte de la 4eme journée, Olivier Guégan a joué la carte de la sérénité : "Est-ce que j'ai l'impression d'avoir le couteau sous la gorge ? Non, pas du tout. Il y a de l'attente bien sûr, mais je n'ai pas de baguette magique, explique-t-il. Dans le groupe, il y a 10 recrues, 8 joueurs qui viennent du centre de formation. Il faut que la mayonnaise prenne." Olivier Guégan a encore une fois abordé la question physique et les disparités entre les joueurs à ce sujet, tout en soulignant l'implication de son groupe.

L'état d'esprit est irréprochable, ça travaille bien, ça monte en puissance.

Valentin Henry non-convoqué face à Pau

Cette attitude est également soulignée par l'expérimenté Julien Faussurier. Revenu dans le Doubs cet été pour apporter toute son expérience (plus de 470 matches en pro), le défenseur de 35 ans était l'un des seuls à afficher un visage calme après la déroute face aux Amiénois. Il sait qu'une saison "est longue, très longue." Et que tout peux changer très vite : "Je me souviens de la saison de la relégation. On avait accumulé beaucoup de retard à mi-chemin. Pourtant, tout s'est joué lors du dernier match face à Evian. Il y a du chemin. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que ça ne marchera pas demain. Moi je suis optimiste pour la suite."

Pour cette rencontre face aux Pallois, Olivier Guégan a convoqué un groupe de 18 joueurs. Maxime Do Couto fait son retour, tout comme Rassoul Ndiaye. En revanche, Valentin Henry n'y figure pas. Le latéral droit est sur les tablettes du DFCO, désormais entraîné par Omar Daf.

Le sujet a également été évoqué par Olivier Guégan en conférence de presse d'avant-match. "Moi je ne retiens jamais un joueur s'il veut partir. Mais aujourd'hui, le club n'a reçu aucune offre. Valentin est un joueur très important de l'effectif. C'est à lui d'être concentré pour faire une grande saison avec nous."

Pau FC - FCSM, 4ème journée de Ligue 2, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires d'Arnaud Roszak. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match.