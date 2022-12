Ligue 2 : Ferhaoui hospitalisé, Baudry malade, la scoumoune au Stade Lavallois

Le Stade Lavallois est certainement en train de manger son pain noir. Les mauvaises nouvelles s'accumulent depuis plusieurs jours. Ce mercredi midi, l'entraîneur du Stade Lavallois Olivier Frapolli s'est chargé de faire les annonces. Ryan Ferhaoui, déjà absent lundi à Dijon, est actuellement hospitalisé. Son retour à la compétition n'est donc pas prévu pour tout de suite. Aucun retour non plus parmi les autres joueurs absents en début de semaine. Au contraire, un autre membre de l'effectif est forfait. Il s'agit du défenseur central Marvin Baudry qui est malade. La défense est ainsi décimée. Il ne reste plus que Pierrick Cros et John Da (Baldé et Diaw blessés, Tavarès et Goncalves suspendus).

Ce vendredi, le Stade Lavallois (14e) accueille Amiens (6e) pour le compte de la 17e journée de Ligue 2, quatre jours après la claque reçue à Dijon (défaite 5-0).