Ligue 2 - Ferland Mendy est "fier" de sa saison avec le Havre AC et "verra bien où le vent le mène'

Entretien avec Ferland Mendy. Elu dans le onze type de France Bleu pour la saison 2016/2017 en Ligue 2, le jeune latéral gauche du HAC pourrait bien quitter les siens cet été pour rejoindre la Ligue 1 ou l'étranger.

Latéral gauche de 21 ans, Ferland Mendy est de ceux qui impressionnent ! Sa facilité déconcertante, en Ligue 2, a fasciné le public et les observateurs toute la saison. Rapide, puissant, explosif et à l'aise techniquement, l'ancien du PSG se retrouve logiquement dans le onze de rêve des journalistes sportifs de France Bleu, ce vendredi. Joueur le plus utilisé par le Havre AC lors de l'exercice en cours, Ferland Mendy a été 32 fois titulaires. Il a par ailleurs inscrit deux buts, délivré quatre passes décisives et possède le plus gros taux de passes réussies cette saison dans l'effectif du HAC. Joueur précieux, Fermand Mendy est aujourd'hui convoité par de grosses écuries du championnat de France : Lyon, Monaco, Bordeaux. Mais également par plusieurs clubs étrangers. Il devrait, à priori, quitter le HAC cet été.

Bertrand Queneutte : comment jugez-vous votre saison, Ferland ?

Ferland Mendy : C'est une bonne saison. J'ai su m'imposer, jouer, j'ai été le plus utilisé. Je trouve que, dans l'ensemble, j'ai fait une bonne saison.

BQ : Vous l'aviez imaginé ?

FM : Pas spécialement. En tous cas, pas à ce point là. Mais j'ai saisi ma chance.

BQ : Est-ce que vous estimez que votre première partie de saison a été meilleure que la seconde ?

FM : Oui, c'est vrai. La deuxième partie de saison a été plus compliquée. Au début de saison, on ne me connaissait pas encore, on ne savait pas comment je jouais, et quand j'arrivais sur le terrain, c'était plus facile.

BQ : Plusieurs choses fascinent et impressionnent dans votre jeu : votre capacité à éliminer, votre puissance, votre explosivité. Mais aussi votre capacité à rester toujours debout. Personne n'arrive jamais à vous mettre à terre.

FM : Ce qui est sûr, c'est que défensivement je n'aime pas me jeter. Si je me jette, c'est parce que je suis sûr d'avoir le ballon. Sinon, je défends debout. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Après, j'aime bien jouer le duel et aller au contact du joueur. Chacun à ses qualités.

Ferland Mendy : "Je n'aime pas me jeter"

Ferland Mendy a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives pour sa première saison pleine avec le HAC © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

BQ : Est-ce qu'il y a une forme de revanche, chez vous ? Car vous revenez de loin...

FM : Je n'irais pas forcément jusque là. Mais oui, il y a peut-être un peu de ça.

BQ : Si je dis cela, c'est parce que ces jambes qui sont aujourd'hui votre principale arme, elles ont aussi failli vous coûter votre carrière, avec cette grave blessure et cette infection à la hanche quand vous étiez au PSG.

FM : C'est vrai, mais c'est du passé. J'ai tourné la page. Cela m'arrive d'y penser de temps en temps, quand je repense à ma jeunesse, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus.

BQ : Etes vous fier, Ferland, de ce que vous êtes en train d'accomplir ?

FM : Oui, je suis fier. Je suis satisfait de moi. A l'entraînement, je bosse, je me donne à fond. J'essaie de tenter des choses, d'avancer. C'est ma première saison, j'ai fait pratiquement tous les matchs. Cela a donc payé.

BQ : Beaucoup de clubs vous regardent (Lyon, Monaco, Marseille, Bordeaux...). De quoi avez-vous envie ?

FM : Je ne me positionne pas encore. Cela donne envie, mais honnêtement, je n'y pense pas trop. Je pense juste à bien finir ma saison. Après, on verra avec le club. On verra si je reste ou si je pars. On verra bien où le vent me mènera.

Ferland Mendy : "J'avais mis la barre très haut"

BQ : Le dernier mercato d'hiver a-t-il été difficile à gérer pour vous et n'a-t-il pas impacté vos performances ?

FM : Pas du tout. Cela ne m'a pas affecté plus que ça sur le terrain. Les six premiers mois de la saison, j'avais sans doute mis la barre très haut. Et peut-être qu'ensuite j'ai été moins bon. Cependant, moi, je trouve que j'ai été moins bon, mais sans être mauvais ! J'ai quand même fait des bonnes performances. Après, les gens me voient comme ils veulent, mais le mercato n'a rien à voir là dedans. Cela a fait parler les médias, les supporters, mais moi je suis resté tranquille.

BQ : Depuis quelques temps, beaucoup vous comparent à Benjamin Mendy (AS Monaco, ex HAC). Et vous ?

FM : Moi non. Je l'ai toujours dit. Je ne dis pas qu'il n'a pas de qualité, ou qu'il n'est pas fort. Loin de là. Je ne dis pas non plus que j'ai plus de qualité que lui. Simplement, tout le monde me compare à lui, mais pas moi.

Ferland Mendy au duel avec Christian Battocchio (Brest) sous les yeux de Bruno Grougi © Maxppp - David Ademas

Ferland Mendy : "On me dit souvent que j'ai l'air bizarre"

BQ : Ferland, il y a aujourd'hui un décalage entre l'image que vous avez dans le vestiaire et celle que vous renvoyez en dehors. Au club, tout le monde dit que vous êtes adorable, mais ce n'est pas forcément l'image que vous donnez. Est ce que vous le regrettez ?

FM : Oui, cela me touche. Mais c'est le football, tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Ce que je sais, c'est que ceux qui me connaissent, même au club, savent que je suis quelqu'un qui rigole tout le temps, quelqu'un d'agréable. N'importe qui vous le dira, que ce soit le staff ou les joueurs. C'est vrai que quand les gens trouvent que j'ai le visage un peu fermé. On me dit souvent que j'ai l'air un peu bizarre (rires). Mais ça, c'est quand je ne connais pas. Je suis juste quelqu'un de calme et qui aime rigoler.

Ferland Mendy : 'J'ai été franc"

BQ : Et est-ce que vous regrettez que la relation avec les supporters se soit tendue dernièrement ?

FM : Jusqu'en janvier, je pense que les supporters m'aimaient bien. Ensuite, je ne vais pas dire qu'ils se sont retournés contre moi, mais bon... moi j'ai été franc, j'ai dit ce que je pensais (*). Peut-être pas de la meilleure des façons, c'est vrai. Mais c'est comme ça, cela fait partie du football.

(*) Lors du dernier mercato d'hiver, Ferland Mendy avait confié à plusieurs reprises son intention de ne pas prolonger avec le HAC et son envie de quitter le club.