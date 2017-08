Ligue 2 : fin de match tendue entre certains supporters de l'ASNL et le gardien Geoffrey Jourdren

Fin de match tendue entre le gardien nancéien Geoffrey Jourdren et certains supporters de la tribune Piantoni qui souhaitent le retour de Serguei Chernik dans les buts. Des projectiles ont été lancés en direction du portier qui confie son incompréhension.

Fin de soirée spéciale dans les buts de l'AS Nancy Lorraine lors du match nul 0-0 face à Niort pour la deuxième journée de Ligue 2. La tension est monté d'un cran entre le portier de l'ASNL arrivé cet été, Geoffrey Jourdren et les supporters de la tribune Piantoni de Marcel Picot. A plusieurs reprises, les supporters ont scandé le nom de Serguei Chernik, remplaçant, mais très apprécié par les supporters du groupe des Saturday FC. Jourdren a fait part de son mécontentement pendant la rencontre en se retournant vers la tribune. Des projectiles ont été lancés vers le gardien.

Modou Diagne a tenté de mettre un terme à l'incident en allant chercher son gardien pour l'emmener aux vestiaires. Pablo Correa s'est rendu sur le terrain pour soutenir également son joueur. En signe d'apaisement, Jourdren est allé prendre dans ses bras son remplaçant Serguei Chernik.

Dans la vidéo ci-dessous, Jourdren explique la fin de match qu'il a vécue :

A l'échauffement déjà, j'ai entendu des Chernik, Chernik. J'étais surpris. En plus, on s'entend super bien [...] A la fin, il restait deux minutes, toute la tribune crie Chernik. Je pense que dans ces moments, à dix contre onze, on a besoin d'eux. Ce n'est pas gentil pour moi. Après, je ne demande pas qu'on soit gentil avec moi mais un minimum de jugeote. Mais bon, si l'intelligence s'achetait au supermarché, je pense que tout le monde en achèterait une. Vous savez, bien au contraire, ça me booste."