Ligue 2 : fin de mauvaise série pour le Clermont Foot à Auxerre ?

Clermont-Ferrand, France

Le constat comptable est évident. Le Clermont Foot fait du surplace depuis trois journées (nul contre Le Havre, défaites face à Sochaux et Valenciennes), mais il n'est pas décroché dans la course aux barrages d'accession. Avant l'entame de cette 25e journée de Ligue 2, les hommes de Pascal Gastien, 7emes à trois points de Lens (5e), ont raté plusieurs occasions de s'installer durablement dans le Top 5. Déplacement à Auxerre, puis réception de Lorient, les deux rencontres à venir ressemblent fort à des tournants.

Ça va être tendu jusqu'à la fin de la saison. A nous de réagir dès vendredi à Auxerre - Florian Ayé

L'attaquant clermontois Florian Ayé, 11 buts cette saison en championnat, a conscience que le CF63 n'a pas fait tout ce qu'il fallait ces derniers temps pour être à la hauteur des nouvelles ambitions sportives du club : "On nous a peut-être un peu trop dit qu'on joué bien au ballon. Du coup, inconsciemment, on se dit qu'on peut se procurer des occasions et revenir à n'importe quel moment dans un match grâce à nos qualités. On sait que ça va être tendu jusqu'à la fin de la saison. A nous de réagir dès ce soir (vendredi) à Auxerre." Florian Ayé aura d'autant plus à cœur d'être de briller au stade de l'Abbé-Deschamps, qu'il va affronter son club formateur.

🎙 Pablo Correa : "C'est un match important. Nous avons besoin d'une victoire. Ce n'est pas une question de repartir, mais de faire un championnat dans la mesure de ce qu'on s'est dit" 💬#AJACF63#TeamAJApic.twitter.com/lQVLeZlebj — AJ Auxerre 🔵⚪️ (@AJA) February 13, 2019

S'ils doivent avant tout s'occuper de leur propre performance, les Clermontois auront un œil sur les performances de leurs adversaires directs dans la course aux bagarres. Lorient (3e, 43 pts) et le Paris FC (4e, 42 pts), qui visent les deux premières places synonymes de montée directe, reçoivent le Red Star et l'AC Ajaccio à l'occasion de cette 25e journée de Ligue 2. Brest (2e, 49 pts) se déplace au Gazélec Ajaccio. Lens (5e, 39 pts) joue à Sochaux. Quand au leader, le FC Metz (1er, 50 pts) clôturera lundi soir contre Béziers.