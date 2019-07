Ligue 2 : fin de préparation en pleine canicule pour l'AS Nancy Lorraine

Velaine-en-Haye, France

Plus que quelques jours à patienter avant le coup d'envoi de la saison de Ligue 2 de football pour l'AS Nancy Lorraine. Les Nancéiens recevront Orléans ce vendredi 26 juillet à Picot pour la première journée, une rencontre à vivre dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr. L'AS Nancy Lorraine profondément remaniée avec un nouveau staff tecnique et huit recrues. L'ASNL qui a vécu une préparation estivale marquée par deux épisodes de canicules et globalement une chaleur tenace. Des records absolus de chaleur pourraient être battus dans la région.

Faire attention

La chaleur, une donne à prendre en compte à quelques heures du début de la saison pour Cédric Blomme, le nouveau préparateur physique de l'AS Nancy Lorraine :

"On arrive à des jours clés par rapport au match, où les efforts qui sont faits peuvent avoir une incidence le jour J. Surtout bien s'hydrater, pas s'exposer aux heures les plus chaudes. Tout est important. On va donner des conseils aux joueurs, mais ce sont des professionnels, ils sont très consciencieux par rapport à leur métier, je me fais aucun souci sur le fait qu'ils vont rester bien au frais et faire leur sieste."

Pas de bobos

Du côté des joueurs, rares sont ceux à avoir vécu des préparations intégralement chaudes, surtout à Nancy. C'est du jamais vu pour Vincent Muratori qui entame sa huitième saison avec le club au chardon :

"Ca a été des grosses chaleurs. J'espère que ce sera une semaine chaude et qu'après ce sera terminé. Il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent en août. Ce serait bien que la température soit plus basse pour enchaîner les matchs sans trop de difficultés."

Le staff nancéien n'a pas attendu cette dernière semaine de chaleur pour s'adapter. Les horaires des séances ont été aménagés, plus tôt le matin et plus tard le soir. Des boissons enrichies en minéraux ont été mises à disposition. Quant aux charges de travail, elles ont été contrôlées grâce à l'appui de GPS sur les joueurs. Une préparation qui se termine sans gros pépins physiques.