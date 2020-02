Ligue 2 : fin de série pour le Clermont Foot, battu face au Paris FC (0-1)

Sur le papier, cette défaite est censé marquer un coup d'arrêt dans la progression du Clermont Foot, avec l'objectif des play-offs en ligne de mire. Pour autant, c'est un Pascal Gastien plutôt optimiste qui s'est présenté en conférence d'après-match. "Cela a été un match compliqué. Je ne peux pas être déçu par la production de mes joueurs. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui. Mais si l'on continue à jouer comme cela il n'y a aucune raison pour que l'on ne continue pas à prendre des points."

Son homologue René Girard lui-même reconnaissait que "le nul aurait été plus équitable". Mais pourtant, devant son public, le Clermont Foot a bien du concéder les trois points, à cause d'un but marqué à la 78e minute par Timite. "On est vraiment tombé sur un bon gardien" adverse, concluait aussi Pascal Gastien.

Pas de décrochage au classement

Pour autant, rien de dramatique. Pourquoi ? Car les Auvergnats, en faisant déjà ce qu'il faut depuis des mois, ne décrochent pas. Certes, il faut attendre lundi et le match de Troyes contre Auxerre pour savoir si le Clermont Foot va perdre une place au classement. Mais, avec 44 points, les joueurs de Pascal Gastien restent à 4 points du deuxième, Ajaccio, et surtout à un point de Lens, troisième, qui devait jouer à Caen ce samedi après-midi (15h00).

La semaine prochaine, les clermontois devront se déplacer face à Nancy, club classé dans le ventre mou du championnat.