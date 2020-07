Ligue 2 : Florentin Pogba au FCSM "Je ne joue pas pour mon frère Paul, ni pour mon nom"

Sans faire offense à Abdallah Ndour et Bryan Soumaré, présents également ce jeudi midi pour leur présentation officielle à la presse, l'attention médiatique s'est naturellement portée sur le 3ème homme du casting du jour. Florentin Pogba fait office de recrue phare du mercato du FC Sochaux-Montbéliard pour la saison 2020/2021. L'ex-défenseur de Saint-Etienne s'est expliqué sur les raisons qui l'ont motivé à rejoindre le FCSM pour trois saisons. Et sur l'inévitable comparaison avec son frère Paul, la star de Manchester United et champion du monde avec les Bleus. Entretien avec France Bleu Belfort-Montbéliard.

France Bleu Belfort-Montbéliard : Florentin, pourquoi avoir choisi de rejoindre Sochaux ?

Florentin Pogba : "Déjà j'aurais bien aimé rester en MLS à Atlanta mais ça n'a pas pu se faire. Et comme j'avais envie de revenir en France, notamment pour des raisons familiales, il y a eu l'opportunité qui s'est présentée avec Sochaux, et j'ai saisi l'opportunité avec un grand plaisir."

"Omar Daf, c'est pour moi, le "Puyol africain" - Florentin Pogba à propos du coach sochalien

FBBM : L'entraîneur Omar Daf a su vous convaincre de venir au FCSM ?

Florentin Pogba : "D'abord c'est le projet du club qui a beaucoup compté dans ma décision. Et puis le coach que je connais, enfin connais pas vraiment, je n'ai pas pu jouer avec ou contre lui parce qu'on a des années de différence, mais je le suivais, pour moi c'est le "Puyol africain" (en référence à Carles Puyol, l'ex-défenseur et capitaine emblématique du Barça). J'en ai entendu beaucoup parler, je le suivais et j'ai eu une grande discussion avec lui, et ça m'a mis les ailes, et puis j'ai dit on y va".

FBBM : C'est vraiment la notoriété d'Omar Daf, son attachement à Sochaux qui ont fait la différence dans votre choix ?

Florentin Pogba : "Il a un nom ici à Sochaux, il y a joué longtemps. Comme coach, il a eu des difficultés avec le club et il a réussi à le maintenir en Ligue 2 donc pour moi ce sont des efforts qu'on ne néglige pas. Comme on dit chez moi (sic), moi je suis un "vrai" donc une fois que tu me donnes cette opportunité, que tu me montres la confiance, eh bien mois je te suis, et je ferai tous les efforts possibles pour arriver aux objectifs du club. C'est pour cette raison que j'ai signé ici.

Paul Pogba a donné sa toute première interview aux médias ce jeudi en salle de presse du stade Bonal © Radio France - Hervé Blanchard

FBBM : Dans quelle forme êtes-vous alors que vous n'avez plus joué depuis novembre dernier ?

Florentin Pogba : "C'est vrai que ça commence à être long. Mais j'ai toujours continué à m'entraîner, même seul. J'ai fait du cardio, de la course, j'ai un peu joué, et en tout, je n'ai été vraiment à l'arrêt que trois semaines.

FBBM : A quel poste allez-vous jouer ?

Florentin Pogba : "J'ai eu une discussion avec le coach. Il veut me faire jouer en défenseur central. Après, que ce soit à 3 ou 4 derrière, ça ne me pose pas de problèmes. A Atlanta, j'ai joué axial gauche, ou même latéral gauche. Je suis opérationnel dans n'importe quel schéma tactique.

"Aider les autres, c'est naturel chez moi" - Florentin Pogba, nouveau défenseur du FCSM

FBBM : Vous êtes un joueur d'expérience, vous allez avoir un rôle de leader ?

Florentin Pogba : "Oui, je dirais que je viens apporter mon expérience. J'ai eu la chance d'évoluer pendant 4 ans à Saint-Etienne, en jouant l'Europa League, en jouant des bons derbys, en faisant des bons championnats avec le coach Galtier (entraîneur de l'ASSE à l'époque), donc voilà ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est mon expérience au niveau européen, au niveau international. Je pensais être un des plus vieux du groupe, mais finalement je ne le suis pas (rires) (Christophe Diédhiou et ses 32 ans est le "doyen" de l'effectif sochalien). Mais bon, je pense que que je peux apporter aux jeunes joueurs du groupe. C'est naturel chez moi, même dans la vie quotidienne, on vient souvent me solliciter pour aider les jeunes donc je pense qu'aujourd'hui c'est un plus. Il faut que j'apporte à tout le monde et j'espère que l'on va en tirer que du bon.

"Pour qu'un groupe vive bien, il faut de la "com"" - Florentin Pogba

FBBM : Quel est votre style pour jouer les leaders dans le groupe ?

Florentin Pogba : "Il y a plusieurs manières, mais moi, j'aime la parole, j'aime que les choses soient claires. Si il y a un truc à dire, je le dirai, que ce soit bien ou mal, mais comme je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, pour que le le groupe vive, pour moi, il faut de la "com". C'est important, même si il y a des trucs qui ne vont pas il faut parler. Si ça va bien tant mieux, mais même quand ça va bien il faut parler parce qu'on se relâche, l'humain est comme ça, dès que ça va bien, il a tendance à se relâcher.

Souvent, c'est sur les derniers matchs de la saison que ça paye, ou quand tu joues une montée comme pour Sochaux qui a cet objectif, voilà, il faut rester concentré jusqu'au bout. Donc moi je serai dans ce rôle-là, de garder tout le monde concerné, je le fais vraiment naturellement et je n'hésiterai pas à le faire pour aider l'équipe.

Florentin Pogba, ici au centre, entouré de Bryan Soumaré (sur sa droite) et Abdallah Ndour (sur sa gauche), en impose déjà physiquement © Radio France - Hervé Blanchard

"On va toujours dire de moi, le frère de Paul, mais je ne joue pas pour mon frère, ni pour mon nom" - Florentin Pogba

FBBM : Florentin Pogba, être le frère de Paul Pogba, ça vous met forcément un peu la pression ?

Florentin Pogba : "Je sais que mon va toujours porter, en bien ou en mal, en plus (il mime une hauteur avec sa main) ou en normal, après forcément, on va toujours dire le frère de Paul, mais ça, en fait, pour moi, ça devient normal parce que mon frère aujourd'hui est en équipe de France, mon frère aujourd'hui est à Manchester, mon frère aujourd'hui est champion du monde, donc forcément, on va attendre du nom Pogba, ça me paraît logique, mais je l'ai déjà en tête. Ca ne m'a jamais pesé, je sais ce que je vaux, je sais ce que je dois faire, et je ne joue pas pour mon frère ou pour le nom, je joue parce que j'ai des qualités j'ai été à mon niveau donc forcément il y aura une comparaison de noms. Forcément, j'ai une pression mais je sais ce que je dois faire sur le terrain. Et vraiment, je vis ça sans aucun souci, vraiment !

FBBM : On sait que vous êtes très proche entre frères, Paul a-t-il déjà prévu de venir vous voir jouer à Bonal avec Sochaux ?

Florentin Pogba : "Prévu, je ne sais pas mais je sais que s'il a 2, 3 jours de libres et que j'ai l'occasion de jouer à Bonal, il viendra sans problèmes. J'espère qu'il viendra, de toute façon, il est toujours venu me voir jouer, après, on sait que c'est quelqu'un qui est vachement demandé, et s'il vient pas, ce n'est pas grave !

FBBM : Dernière question, quelle image vous avez de Sochaux, et de l'ambiance du stade Bonal ?

Florentin Pogba : "Honnêtement, je n'ai pas trop d'image de Sochaux. Quant à l'ambiance à Bonal, si on a des objectifs, si on a des résultats, l'ambiance viendra toute seule. Nous joueurs, on a le dernier mot pour faire vivre le stade"....... et encore plus si Paul Pogba s'invite en tribunes !!