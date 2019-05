Ligue 2 : Florian Ayé désigné joueur de l'année au Clermont Foot

Auteur de 18 buts en championnat cette saison, l'attaquant a marqué les esprits et tapé dans l’œil des recruteurs. Florian Ayé pourrait évoluer dans un club de Ligue 1 ou à l’étranger (Angleterre, Allemagne) l'été prochain.

Clermont-Ferrand, France

Il n'y avait pas vraiment de suspense tellement son efficacité a fait de lui le joueur le plus exposé du Clermont Foot. Florian Ayé a inscrit son 18e but en Ligue 2 vendredi dernier contre Troyes. Il a été récompensé ce mardi soir à l'occasion d'une cérémonie officielle et en présence des partenaires du club auvergnat au stade Gabriel-Montpied.

️⚽ 5' BUUUUUUUUUUUT ! Le 18ème but de la saison de @florianaye sur un centre de @Jerome_Phojo !!! #CF63ESTAC (1-0) pic.twitter.com/6SmFzqzGeg — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 10, 2019

Arrivé largement en tête des votes des internautes, l'ancien Auxerrois devance Franck Honorat (en partance pour Saint-Etienne) et Mathias Pereira Lage. Florian Ayé a reçu son trophée de l'artiste Percymad, un dessinateur découvert sur le réseau social Instagram.

Le tableau remis par Lionel Lepage le directeur de France Bleu Pays d’Auvergne © Radio France - Éric Le Bihan

Sur les traces de Diédhiou et Ajorque ?

Florian Ayé pourrait connaître la même trajectoire que les deux derniers buteurs du Clermont Foot, partis évoluer à l'étage supérieur. Le Sénégalais Famara Diédhiou, 21 buts, avait rejoint Angers avant de migrer en Angleterre. Quant à Ludovic Ajorque (14 buts l'an dernier), il a lui aussi été transféré dans un club de Ligue 1, au RC Strasbourg. Le Réunionnais a marqué neuf fois cette saison en championnat et remporté la Coupe de la Ligue avec le club alsacien.

18 buts au compteur et désormais dans le viseur des clubs de Ligue 1 © Maxppp - Thierry Larret

Il reste encore une journée de Ligue 2 à disputer (ce vendredi à Châteauroux). L'occasion pour Florian Ayé de faire grimper encore un peu son compteur "buts". Avant sans doute de quitter le Clermont Foot. Outre Nice, Saint-Etienne et Angers, des clubs anglais et allemands lui font les yeux doux avec des arguments financiers qui font sérieusement réfléchir...

VIDÉO CLERMONT FOOT : désigné joueur du @ClermontFoot de la saison 2018-2019 par les internautes, l'attaquant Florian Ayé évoque son avenir et les sollicitations des clubs de Ligue 1. pic.twitter.com/4etx9PEuky — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 14, 2019

Le nom du joueur du mois d'avril a également été dévoilé ce mardi. Mathias Pereira Lage est arrivé en tête des votes devant Alassane N'Diaye et Jonathan Iglesias.