Ligue 2 : Foot L2 : La Berri en national c'était pratiquement écrit à l'avance

Ce fut une triste soirée à commencer par l'hommage rendu à Claude Jamet ce dirigeant emblématique qui s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 91 ans. Michel Denisot le président de la Berrichonne avait pour l'occasion invité tous les présidents qui lui ont succédé.

Ensuite sportivement, la Berri a fait match nul un partout face à Rodez mais ce point de pris ne permet plus aux Berrichons de revenir sur le dix huitième. Et comme au match aller, se sont les Ruthénois qui ont ouvert la marque en début de seconde période. Heureusement le jeune Ange Bonny va égaliser d'une superbe reprise de volée à la 70e. Ce sera la seule éclaircie de la soirée.

La Berri va donc évoluer la saison prochaine en dans le championnat national avec la volonté des nouveaux dirigeants de remonter la plus vite possible et pourquoi dès la saison prochaine. Mais des erreurs de recrutement ont été commise pour que ce club retombe en national. Quand le meilleur attaquant est à trois but et qu'il est arrivé au mois de janvier c'est qu'il y a un problème. Ensuite quand le successeur à Nicolas Usaï n'a jamais entraîné à ce niveau là et qu'il arrive au chevet d'une équipe malade et en plein doute cela pose évidemment un problème. Enfin quand la totalité du staff sous l'ère Usaï est débarqué sans ménagement, les conséquences ont été lourdes au sein du groupe. Maintenant la Berri doit terminer au mieux son championnat. Les dirigeants peuvent déjà se pencher sur la saison prochaine et tenter de faire le moins d'erreur possible dans le recrutement pour remonter au plus vite en ligue 2.