L'emblématique milieu de terrain du Stade Brestois, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle cet été, a été célébré par le stade Francis Le Blé avant la rencontre de Ligue 2 entre entre Brest et le Gazélec d'Ajaccio. Le tifo et l'hommage ont bien failli lui mettre "les larmes aux yeux."

Brest, France

Il fallait un hommage à la hauteur de ce qu'à représenté Bruno Grougi à Brest. Digne de son attachement au club, aux grandes heures qu'il y a vécu. Le club, à l'initiative des associations de supporteurs, le lui a rendu avant la rencontre contre le Gazélec Ajaccio.

En neuf saisons à Brest, Bruno Grougi a joué 276 matchs de championnat, dont 97 en Ligue 1, et une trentaine de matchs de coupe. Il a inscrit 53 buts et délivré 27 passes décisives. Il reste évidemment à jamais marqué par la remontée de 2010, et par les trois saisons passées parmi l'élite.

En direct sur France Bleu Breizh Izel, après la victoire (4-1) du Stade Brestois sur le Gazélec Ajaccio, Bruno Grougi a évoqué cet hommage qui a été "à deux doigts de lui mettre les larmes aux yeux."

Bruno Grougi joue désormais avec la St-Pierre de Milizac en Régional 2. Le club affronte Ergué-Armel, ce dimanche, au troisième tour de la coupe de France.