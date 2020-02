Ligue 2 - Mission montée pour Franck Haise le nouvel entraîneur de Lens

Il arrive à la tête d'une équipe au maigre bilan depuis le début de l'année. Franck Haise a été présenté à la presse ce vendredi, à trois jours d'un match important au Paris FC en Ligue 2. L'ancien coach de la réserve a été propulsé numéro 1 mardi après l'éviction de Philippe Montanier. "Je suis dans le milieu du football depuis 33 ans et j'entraîne depuis une vingtaine d'années. J'ai quand même un peu de bouteille même si je suis un jeune entraîneur dans le milieu professionnel" a précisé Franck Haise.

Le nouvel entraîneur de Lens a déjà une idée très précise de ce qu'il souhaite appliquer à son effectif. "Si on en est là , il y a des choses à changer au niveau des joueurs, du système de jeu et surtout la capacité à être flexible" a détaillé Franck Haise face à la presse ce vendredi au centre d'entraînement des Sang et Or.

"Ce n'est pas en répétant aux joueurs le mot "ligue 1" qu'on va y aller" - Franck Haise

La direction assume l'option interne

Le directeur général du Racing a tenu à expliquer le choix de Franck Haise pour remplacer Philippe Montanier. "Notre dynamique de début de saison était cassée. Opter pour l'interne avait l'avantage de rester dans une transition, une connaissance plus approfondie des joueurs et du club" selon Arnaud Pouille.

Avec Benoit Dequevauviller.